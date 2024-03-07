Четверг, 7 Марта 2024 09:53

АрмИнфо. Выборы Президента Российской Федерации пройдут в один день - 17 марта с 08:00 до 20:00. Дистанционное электронное голосование не предусмотрено. На территории Республики Армения будут открыты два избирательных участка.

1) В Посольстве России в Армении по адресу: г.Ереван, ул.Сурб Григор Лусаворич, д.13/3.

2) В Генеральном консульстве России в Гюмри по адресу: г.Гюмри, ул.Гарегина Нжде, д.1

Досрочное голосование на выборах Президента Российской Федерации для граждан России, проживающих в Сюникской области, будет организовано 12 марта с 13:00 до 18:00 в Русском центре в г.Капан по адресу: г. Капан, ул. Чаренца, д.2, Дом культуры.

Принять участие в голосовании смогут граждане России, достигшие 18-летнего возраста.

Избирательный бюллетень можно получить, предъявив действительный заграничный или внутренний паспорт.

Дальнейшая информация будет размещена на официальном сайте Посольства: https://armenia.mid.ru/ru/vybory_2024/