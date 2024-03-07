Четверг, 7 Марта 2024 09:41

АрмИнфо.Платежные карты IDBank — это не только лучший способ безналичных транзакций, но и Ваш самый выгодный выбор: Банк объявляет эксклюзивную акцию, в рамках которой на самые востребованные и популярные виды карт действуют скидки, а новых клиентов ждет еще один приятный сюрприз.

Итак, в период с 6 марта по 6 июня закажите карту IDBank-а Travel класса платинум, любую из карт Visa Gold и Mastercard Gold и получите эксклюзивную скидку 50% на плату за первый год обслуживания.

Кроме того, предложение распространяется на все способы заказа карты - через приложение Idram&IDBank, официальный сайт Банка, онлайн-платформы IDBanking.am, banking.idram.am, а также непосредственно в отделении Банка.

У нас есть еще более привлекательная новость для новых клиентов или тех, кто еще не синхронизировался: спешите стать клиентом Банка и синхронизировать счета Idram и Банка в приложении Idram&IDBank, заказать карты со скидкой через приложение или платформы IDBanking.am и получить welcome-бонус в виде подарочных карт idplus:

В случае заказа карты Travel - в размере 10.000 драм РА,

В случае заказа карт Visa Gold и Mastercard Gold - в размере 5.000 драм РА.

Кстати, карта IDBank Travel — это эксклюзивный финансовый продукт, который дает Вам доступ к самым выгодным предложениям, от кэшбэков за оплату до привилегированного обслуживания во время путешествий. Ознакомиться со всеми преимуществами карты Travel Вы можете, перейдя по ссылке.

Подробно ознакомиться со всеми условиями акции "Полцены для всех" можно здесь.