Четверг, 7 Марта 2024 09:26

АрмИнфо. Движение "Всеармянский фронт" будет преобразовано в политическую партию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер движения, экс-министр обороны РА Аршак Карапетян.

Согласно его записи, учредительный съезд партии пройдет 5 апреля.

"Осознавая личную ответственность перед судьбой Родины и нашего государства, а также принимая во внимание растущий интерес общественности к движению "Всеармянский фронт", готовность выйти на стадию политической борьбы, отвечая на предложения тысяч членов движения, сообщаю, что мы приняли решение о создании партии "Всеармянский фронт". Призываю всех сторонников принять участие в учредительном съезде партии, который состоится 5 апреля в 18:00 в зале "Тигран Мец" гостиницы "Армения Марриотт", - говорится в публикации экс- министра.