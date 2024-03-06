Среда, 6 Марта 2024 20:35

АрмИнфо.Правительство Армении демонстративно рвет связи с Россией, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, комментируя о намерениях Еревана заменить российских пограничников в аэропорту "Звартноц" на армянские пограничные силы.

"Правительство Армении демонстративно рвет связи с Россией, ищет поводов, за одним шагом следует другой, это соответствует их политике. Я думаю, "Звартноцем" дело не ограничится. Что бы они сейчас не говорили, они постепенно осуществляют то, о чем мы предупреждали: это выход из ОДКБ, затем поставят вопрос о существовании базы в Гюмри", - сказал Затулин.

Напомним, что ранее сегодня секретарь армянского Совета безопасности РА Армен Григорян заявил, что Ереван оповестил Москву о намерении

осуществлять пограничный контроль в международном аэропорту "Звартноц" своими силами, без российских пограничников. При этом, он отметил, что вопрос о полном выводе российских пограничных войск с территории Армении не обсуждается, несмотря на боестолкновение в районе села Неркин Ханд. Григорян повторил ранее сделанное им заявление о том, что, по его мнению, гражданским наблюдателям ЕС российские пограничники не предоставили доступ к месту обстрела.

13 февраля ВС Азербайджана открыли огонь по позициям Армении, расположенным в районе села Неркин Ханд, в результате чего 4 армянских военнослужащих были убиты и 1 ранен.