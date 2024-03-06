Среда, 6 Марта 2024 20:33

АрмИнфо.6 марта заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян принял посла Республики Словения в Республике Армения Матею Преволшек по случаю вручения копии верительных грамот. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Поздравив посла с назначением, замминистра выразил уверенность, что в ходе своей миссии она приложит максимум усилий для дальнейшего развития отношений между двумя странами.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, связанные с углублением армяно-словенского политического диалога, а также сотрудничеством в международных организациях. Были упомянуты шаги, осуществляемые в рамках партнерства Армении с ЕС.

Паруйр Ованнисян представил собеседнице разработанный правительством РА проект <Перекресток мира> и последние события в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Была подчеркнута важность размещения наблюдательной миссии ЕС в контексте пресечения новых посягательств на суверенную территорию Армении.