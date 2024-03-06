Среда, 6 Марта 2024 20:32

АрмИнфо.В первую очередь, сама Российская Федерация должна определиться по вопросу о том, с кем она. Об этом 6 марта журналистам сказал секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян, комментируя заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Ереван должен определиться по вопросу Организации Договора о коллективной безопасности.

По словам секретаря СБ РА, именно Москва, будучи членом ОДКБ, должна определиться со своей позицией. "Начиная с мая 2021 года в ходе переговоров с Организацией армянская сторона настаивала на признании границ Армении с Азербайджаном. Между тем, ОДКБ отказывалась это делать, даже не осудив факт оккупации части территории страны. На этом фоне было бы неплохо, если бы Россия, а не Армения, как член ОДКБ, определилась со своей позицией в отношении нашей страны", - подчеркнул секретарь СБ РА. Он добавил, что как минимум до декабря 2021 года Армения на 96% связывала вопросы своей безопасности с Российской Федерацией. С того времени Азербайджан трижды осуществлял агрессию против Армении, оккупировав часть территории страны. <В этой ситуации возникает вопрос о том, Армения виновата в этих нападениях? Однозначно, что нет. Проблема в том, что союзники Армении не поддержали ее и не помогли>, - подчеркнул секретарь СБ.

По этой причине, продолжил он, Ереван осуществляет диверсификацию своей внешней политики. За последние несколько лет приобретение Арменией российской военной техники с 96% снизилось до 10%. <Это означает, что Ереван проводит политику политической, экономической и военной диверсификации направлений обеспечения безопасности государства, обретая партнеров в различных странах мира, в том числе, в Индии и во Франции>, - сказал секретарь СБ РА, добавив, что, к примеру, только в январе 2024 года товарооборот Армении с Объединенными Арабскими Эмиратами достиг 16% против 4% за аналогичный период прошлого года. Все это, продолжил Григорян, является примером диверсификации. <Армения хочет иметь хорошие отношения с Западом, со своими соседями, в том числе, с Турцией и Азербайджаном>, - подчеркнул секретарь СБ. Он заметил, что сегодня в ходе встречи с депутатами НС РА от правящей фракции <Гражданский договор> обсуждался именно вопрос экономической безопасности Армении, который касается всех государств, с кем Ереван поддерживает отношения. В долгосрочной перспективе у Армении не должно быть проблем в рамках Евразийского экономического союза. Но их появление на данном направлении, как заметил Григорян, вполне возможно, и по этой причине Ереван активно диверсифицирует направления сотрудничества и с другими странами. <С кем-то это получается, с кем- то нет, но работа идет>, - констатировал секретарь СБ РА.

Напомним, что ранее в Анталье глава МИД РФ Сергей Лавров назвал несостоятельными и не соответствующими действительности заявления, что ОДКБ не помогла Еревану. Он заявил, что Армения должна определиться насчет своего статуса в ОДКБ. <Москва ждет ответа Еревана>, сказал глава МИД России, выразив сожаление тем, что Армения выбрала линию на ухудшение отношений с Россией из-за Карабаха. <Это не по-союзнически>, - подчеркнул Лавров, заявив, что Арменией правят те же политические инженеры, которые из своих апартаментов правят всем миром.