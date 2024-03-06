Среда, 6 Марта 2024 20:31

АрмИнфо.Армения имеет четкую позицию относительно российских пограничников в Армении, и об этой позиции российская сторона была проинформирована. Об этом 6 марта журналистам заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, отвечая на вопрос о возможности отказа от услуг российских пограничников в ереванском аэропорту "Звартноц".

По словам секретаря СБ РА, о своей позиции Ереван проинформировал Российскую Федерацию официальным письмом. Григорян подчеркнул, что армянская сторона настаивает на замене российских пограничников в аэропорту на армянские пограничные войска, которые обладают соответствующими возможностями для осуществления контроля на КПП в аэропорту "Звартноц".

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Решений о выводе российских пограничников из ереванского аэропорта "Звартноц" Арменией не принято, по официальным каналам России о них не сообщали. Выступая в ходе марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание", Песков подчеркнул, что каких-то решений на этот счет не было. "И по официальным каналам никто до нас эти решения не доводил", - сказал Песков.

Отметим, что 27 февраля спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны покинуть ереванский международный аэропорт "Звартноц", добавив, что армянская сторона сама защитит границы страны.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не получала от Еревана обращений по поводу вывода российских пограничников из этого аэропорта.

В свою очередь, секретарь правящей фракции армянского парламента "Гражданский договор" Артур Ованнисян заявил, что правящую в Армении политическую силу беспокоит присутствие российских пограничников, и по этому вопросу ведутся обсуждения.