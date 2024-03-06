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АрмИнфо.Армения имеет четкую позицию относительно российских пограничников в Армении, и об этой позиции российская сторона была проинформирована. Об этом 6 марта журналистам заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, отвечая на вопрос о возможности отказа от услуг российских пограничников в ереванском аэропорту "Звартноц".
По словам секретаря СБ РА, о своей позиции Ереван проинформировал Российскую Федерацию официальным письмом. Григорян подчеркнул, что армянская сторона настаивает на замене российских пограничников в аэропорту на армянские пограничные войска, которые обладают соответствующими возможностями для осуществления контроля на КПП в аэропорту "Звартноц".
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Решений о выводе российских пограничников из ереванского аэропорта "Звартноц" Арменией не принято, по официальным каналам России о них не сообщали. Выступая в ходе марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание", Песков подчеркнул, что каких-то решений на этот счет не было. "И по официальным каналам никто до нас эти решения не доводил", - сказал Песков.
Отметим, что 27 февраля спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны покинуть ереванский международный аэропорт "Звартноц", добавив, что армянская сторона сама защитит границы страны.
Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не получала от Еревана обращений по поводу вывода российских пограничников из этого аэропорта.
В свою очередь, секретарь правящей фракции армянского парламента "Гражданский договор" Артур Ованнисян заявил, что правящую в Армении политическую силу беспокоит присутствие российских пограничников, и по этому вопросу ведутся обсуждения.
|Правительство Армении демонстративно рвет связи с Россией - Затулин
|В МИД Армении отмечают важность размещения наблюдательной миссии ЕС в контексте пресечения новых посягательств на Армению
|Россия, как член ОДКБ, должна определиться со своей позицией в отношении Армении - секретарь СБ РА
|Секретарь СБ РА: Ереван официально уведомил Москву о своих намерениях вывести российских пограничников из аэропорта "Звартноц"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Ереван ожидает от ОДКБ признания зоны своей ответственности в республике - секретарь Совбеза
|Офис вице-премьерa: Баку не признает факт оккупации армянских территорий
|Захарова о сближении Армении с ЕС: Как бы Ереван не постигла участь Киева
|Премьер Армении подарил Верховному имаму Аль-Азхара копию первой суры Корана 1719 года, хранящейся в Матенадаране
|Секретарь СБ Армении проводит закрытую встречу с депутатами от правящей партии
|Кремль: Решений о выводе российских пограничников из "Звартноц" Арменией принято не было
|Журналистские организации требуют у аппарата правительства Армении разъяснений в связи ограничениями, веденными для СМИ в "Ераблуре"
|Лавров не имеет правa говорить на языке ультиматума - ему следует понять, что отношения Армении и России не обусловлены личностями: Арцвик Минасян
|Посол Франции: Поворот Армении к Европе не означает ее изоляции от регионального окружения
|Сердар Бердымухамедов и генсек ОБСЕ обменялись мнениями по ключевым вопросам сотрудничества
|Оливье Декоттини: Невыполнение Россией обязательств в сфере безопасности перед Арменией побудили ее диверсифицировать оборонное сотрудничество
|Вынужденные переселенцы из Арцаха сформировали в Армении инициативу, направленную на защиту их потребностей
|Депутат: высокопоставленным чиновником Армении было выдвинуто крайне серьезное обвинение, которое Москва не прояснила
|Никол Пашинян: На основе принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства Армения готова разблокировать региональные транспортные коммуникации
|Мирзоян и Лавров обсудили двусторонние отношения
|Пашинян о палестино-израильском конфликте: Армения всегда поддерживала принятый международным сообществом принцип "двух государств"
|Каир выражает полную поддержку диалогу по установлению всеобъемлющего и справедливого мира на Южном Кавказе
|Армяно-азербайджанская нормализация будет на повестке переговоров Хакана Фидана в США
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Национальное Собрание Республики Арцах осуждает варварские действия властей Азербайджана по уничтожению армянских следов в оккупированном НКР
|Наращивание военно-политических контактов Армении с Западом воспринимается в России как вызов союзничеству и присоединение к "силам зла" - Мнение
|Приверженность Туркменистана равноправному решению водных вопросов
|Представитель Госдепа США обвинил Россию в использовании риторики, дестабилизирующей Южный Кавказ
|В Ереване торжественно отпраздновали Национальный праздник Болгарии
|Начальник Генштаба Армении рассказал о ситуации у Неркин Ханд и не стал комментировать возможные последствия выхода Армении из ОДКБ
|Глава СД "Еркрапа" журналистам: не суйте свой нос не в свои дела
|Правозащитник: Передача Арменией на родину азербайджанского военнослужащего - это не жест доброй воли, а очередное проявление ничтожности
|СНБ Армении в знак доброй воли передала азербайджанского военнослужащего, незаконно перешедшего армянскую границу Азербайджану
|Гражданская инициатива "Мы есть" требует от властей Азербайджана прекратить бесчинства в Арцахе
|"Перекресток мира" важен не только с точки зрения развития инфраструктуры, но и для установления стабильности в регионе - вице-премьер
|Посол: Болгария в развитии двустороннего оборонного сотрудничества руководствуется принципом не навредить третьей стороне
|Греческий министр считает перспективным сотрудничество в формате Армения-Греция- Франция-Индия
|Премьер Армении и министр национальной обороны Греции "сверили часы" по повестке двустороннего оборонного сотрудничества
|Мэрия: Работы по демонтажу домов на улице Львовян приостановят
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Бывший замглавы ГШ ВС РА Тиран Хачатрян освобожден из-под стражи под залог
|Бывший председатель Комитета градостроения РА выйдет на свободу
|Главы оборонных ведомств Армении и Греции обсудили последние процессы на Южном Кавказе
|Разрушив здание НС Арцаха, Азербайджан еще раз показал всему миру свое геноцидное и варварское лицо - "Айакве"
|Нассер Канаани опроверг слухи о подписании между ИРИ и Арменией соглашения о безопасности
|Аналитик "Международной кризисной группы": Армения начнет сталкиваться с проблемами интеграции арцахских беженцев, если не найдет доноров
|Экс-директор СНБ Армении: Россия находилась на позиции стратегического союзника во время 44-дневной войны
|Жители улицы Львовяна, чьи дома хотят снести по решению городских властей, добились встречи с вице-мэром
|Более 60 % респондентов в Армении сочли неправильным решение властей не проводить мероприятия в годовщину начала Арцахского движения
|Преобладающее большинство граждан Армении поддерживают укрепление армяно- французского сотрудничества в оборонной сфере
|Опрос: Большинство респондентов в Армении против разрыва армяно-российских отношений
|Опрос: Более 80 % опрошенных в Армении видят угрозу новой войны в регионе
|Службу госохраны возглавил Артур Гаспарян
|Кремль: Контактов между Путиным и Пашиняном пока не предусмотрено
|Араксия Сваджян: Новый образовательный стандарт во всех школах Армении будет внедрен в течение последующих 4 лет
|Балаян: Деспотический режим Алиева сносит здание парламента Арцаха - сам символ демократии
|Москва исходит из презумпции, что у нее не возникнет серьезных препятствий для реализации своих планов в Армении - Давид Ананян
|8 марта проезд в общественном транспорте Еревана будет бесплатным для женщин
|Глава МИД Армения на полях Анталийского дипломатического форума провел ряд двусторонних встреч
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