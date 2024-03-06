Среда, 6 Марта 2024 20:29

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улицы 1, 8 в кв. “Давташен”, жилые дома 119, 120, 121, 129, 130, 131, 132, 133, 134 в кв. “Б-2” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 24, 26, 26/1, 28, 30 на пр. Багратуняца, частные дома на 4-ом переулке пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах Норка 1, 4, 5, 6, 7, частные дома на 1-ом и 2-ом переулках 2-ой улицы Норка, частные дома на улицах Г. Овсепяна, С. Ханзадяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-17:00 жилые дома 63-66 на улице Барбюса, жилые дома 24/1-26/3 на улице А. Хачатряна, жилые дома 27, 27А на улице Гр. Кочара, жилые дома 70/1-88 на улице Гр. Арцруни, частные дома 5-47 на улице Таиров, частные дома 87-346 в кв. “Норагюх”, жилые дома 31, 31а, 33 на улице Туманяна, частные дома 57, 59, 61 на улице Ин Ереванци, жилые дома 15-28 на улице Парпеци, жилые дома 29 31 на пр. Маштоца, жилой дом 68а на улице Теряна, жилые дома 13а, 13, 15а на улице Корюна, жилые дома 10-24 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично город Эчмиадзин;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Шаумяна, Ханджяна, Еркатугаиннери в городе Арарат; частично улицы Араратяна, Туманяна в городе Веди; частично село Таперакан;

10:30-12:30 частично село Ланджазат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Микояна, Севака в городе Ехегнадзор; частично улицы Теряна, Мясникяна, Алавердяна, Шаумяна в городе Вайк;

10:00-14։00 улица Еркрабаннери, частично Джермукское шоссе, квартал “Чайкенд” в городе Вайк; села Хндзорут, Нор Азнваберд, Заритап, Гомк, Капуйт, Азатек, Зедан, Пор, Бардзруни, Мартирос, Серс;

в Котайкской области:

10։30-13:30 жилые дома 1-33 в 6-ом квартале, мэрия, отделение ВД, почтовое отделение, музыкальная школа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

10:30-16:30 село Нор Артамет полностью; община Нор Гехи; квартал “Нор” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 кварталы “Х. Абовян”, “П. Севак” в селе Ариндж; частично село Зовк;

11։00-17:00 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Ширака, Арапня, Чаренца, Прошяна, Абовяна, Комитаса, Гая, Сафаряна, Нар-Доса, Спандаряна, Шираза; улицы Таргманчац, Раффу, Исаакяна, Ханджяна, Саят-Новы, Закаряна, Мовсеса Егвардецу, Ара Гехецика, Шаумяна, Зоравара Андраника;

в Гегаркуникской области:

11:00-13:00 частично город Мартуни; абоненты-жильцы улицы Микаеляна, магазин “Амен инч тан амар” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улица Азатутяна, тупик улицы Микаеляна, абоненты-жильцы территории под названием “Пепои Дзор” на 2-ом переулке Микаеляна, здание Прокуратуры, Гаварский государственный университет, центральная больница Гавара и прилегающие абоненты жильцы, газозаправочная станция “Гавар” на улице Азатутяна, абоненты-жильцы на улице Огостоси 23 в городе Гавар;

в Тавушской области:

12:00-13:00 улицы Абовяна, Ереванян, Карагезян, Тавризян, Налбандяна, медицинский центр Иджевана, территория Полиции, почтовое отделение и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван;

в Сюникской области:

10:30-11:30 село Шенатах.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 4, 5, 6, 7 в 1-ом квартале Давташена, жилые дома 91, 92, 93, 95 в кв. “Б-2” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами)

11:00-17:00 дома 11/3, 11/4 на улице Аргишти, жилые дома 10, 12 на улице Амиряна, жилой дом 20 на пр. Маштоца, жилые дома 45-55 на улице Бюзанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 1-51 на 13-ой улице, жилые дома 39-41 на пр. Комитаса, жилые дома 5-9 на улице Адонца, жилые дома 1, 2 на улице Толбухина, школа N77;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Ервандашат и Багаран;

в Котайкской области:

11։00-16։00 частично село Зовк; кварталы “Х. Абовян”, “П. Севак” в селе Ариндж;

13։00-15։00 6-ой, 7-ой, 8-ой микрорайоны, мэрия, дом Культуры, Дворец Пионеров, автостанция, жилое здание ‘Сипан”, новостройка Царукяна в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

11։30-13։00 питьевая насосная станция села Ацарат;

13:00-15:30 села Айаванк, Бердкунк, Лчап, Цовазард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); газозаправочная станция “Алик”, газозаправочная станция, прилегающая к селу Лчап, станция сотового оператора “Юком”, ООО “Аквартик”, газозаправочная станция “Палуни Айрапетян”, прилегающая к селу Цовазард, ЧП “Оник Гаспарян”;

в Тавушской области:

11:00-17:00 кварталы “Сараарт”, “Энгельс” в городе Степанаван; села Санаин, Акнер, Ахпат, Цахкашат.