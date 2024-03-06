Среда, 6 Марта 2024 17:12

АрмИнфо. В Офисе вице-премьера Мгера Григоряна, возглавляющего армянскую комиссию по делимитации границы с Азербайджаном, сообщили армянской службе <Радио Свобода>, что Азербайджан отказывается признавать, что держит под оккупацией территорию 31 неанклавного населенного пункта Армении, по сути подтверждая, что Баку требует <вернуть> 4 села, сам не желая уходить с армянских территорий.

Напомним, что 15 февраля на заседании кабмина РА Никол Пашинян, напомнив, что двумя днями ранее в результате агрессивных действий Азербайджана в направлении армянских позиций, расположенных в районе Неркин-Ханд (Сюникская область) погибли 4 военных, осуществляющих боевое дежурство на госгранице, заявил, что намерения Баку остаются прежними - проводить политику военного принуждения в отношении Армении. Пашинян также указал, что Азербайджан периодически говорит о <территориях 4 сел>, одновременно отказываясь признавать, что под азербайджанской оккупацией находятся жизненно важные территории 31 неанклавного села, с территории которых Баку не желает уходить. <Азербайджан пытается начать военные действия на отдельных участках границы с Арменией с перспективой развязать полномасштабную войну против РА>, - подчеркнул он.

Как сообщили в офисе вице-премьера РА, Азербайджан озвучивает следующие топонимы: Баганис Айрум, Неркин Воскепар (Ашаги Аскипара), Хейримли, Кызыл Гаджилы, в то же время отказываясь признать, что жизненно важные территории 31 неанклавного населенного пункта Армении находятся под азербайджанской оккупацией.

Территории, на которые претендует Азербайджан, находятся в Тавушской области. Там проходит межгосударственная трасса, связывающая Армению с Грузией - через Иджеван, Ноемберян, Баграташен.

<С последней январской встречи Комиссии по делимитации стороны не представили никаких подробностей. Теперь они отказываются отвечать, обсуждался ли вопрос о 4 и 31 деревнях на последнем заседании комиссий по делимитации.

В частности, они сослались на порядок работы двух комиссий, заявив, что разъяснения, отличные от официального сообщения о встречах, недопустимы. Этот порядок работы был утвержден на заседании правительства, возглавляемого Пашиняном, 14 декабря прошлого года.

Премьер-министр, упомянувший 31 и 4 деревни, не назвал имен. В офисе Мгера Григоряна также пояснили, что названия 31 неанклавного

населенного пункта Армении. Часть этих территорий перешла под контроль Азербайджана еще в 1990-х годах во время Первой Карабахской войны, другая - в результате азербайджанских вторжений в 2021-22 годах.

Территории этих неанклавных населенных пунктов, которые официальный Ереван считает жизненно важными, находятся в пяти областях: в Тавуше

- Беркабер, Саригюх, Севкар, Вазашен, Паравакар, Мовсес, Арцваберд, Чинари, Айгедзор, в Сюнике - Каджаранц, Салвард, Горайк, Сарнакунк, Ангехакот, Агиту, Нораван, Вагатин, Веришен, Хознавар, Тех, Неркин Ханд, в Араратской области: Паруйр Севак, в Гегаркунике - Сотк, Кут, Норабак, Неркин Шоржа, Верин Шоржа, Акунк, Кахакн, Кутакан, Джермук в Вайоцдзорской области.

В конце прошлого года министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил, что 200 квадратных километров Армении находятся под азербайджанской оккупацией>, - напоминает <Свобода>.