Среда, 6 Марта 2024 16:36

АрмИнфо.Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян встретился с Верховным имамом Аль-Азхара Шейхом Ахмедом Мухаммадом.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, Пашинян придал важность толерантности, существующей в Египте и подчеркнул теплое отношение к местной армянской общине. Он с сожалением отметил, что иногда предпринимаются попытки использовать религию в политических целях, добавив, что одна из причин этого заключается в том, что люди порой не имеют правильных представлений о религиях. Премьер-министр подчеркнул и роль правительства в этом вопросе.

Премьер-министр Армении подарил Верховному имаму Аль-Азхара копию первой суры Корана 1719 года, хранящейся в Матенадаране. Верховный имам поблагодарил за ценный подарок и подчеркнул важность укрепления толерантности и мира, в том числе и посредством религий. Он выразил готовность содействовать организации выставки арабских рукописей, хранящихся в Матенадаране, добавив, что подобные мероприятия также способствуют установлению и укреплению мирного сосуществования между обществами.

Собеседники выразили уверенность, что визит премьер-министра РА будет способствовать укреплению и развитию отношений Армения-Египет, в том числе и в сфере религиозного образования и культуры.