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АрмИнфо.Ряд журналистских организаций выступили с совместным заявлением, в котором осудили действия правоохранителей, направленных на воспрепятствование деятельности СМИ и потребовали от аппарата правительства разъяснений в связи ограничениями, веденными на освещение мероприятий в военном пантеоне "Ераблур".
Напоминается, что 5 марта охрана премьера Армении не позволила журналистам осуществлять съемку в военном пантеоне "Ераблур", сославшись на то, что у них нет аккредитации. В это время там проходила церемония возложения цветов к могиле Национального героя Армении, спарапета Вазгена Саргсяна со стороны высшего руководства РА во главе с Николом Пашиняном.
"Данный запрет и формальное требование аккредитации - экстраординарнo и недопустимo, учитывая, что речь идет об освещении церемонии, проходящей в "Ераблуре". Выражаем возмущение и осуждаем это необоснованное ограничение. Причины, приводимые силовыми структурами, не выдерживают никакой критики, поскольку средства массовой информации не были заранее проинформированы о необходимости аккредитации, и она фактически не была организована.
На основании вышеизложенного требуем от аппарата правительства: публично объяснить причину примененного необоснованного запрета, а также гарантировать, что подобная практика не повторится в будущем; при организации любого официального мероприятия, представляющего общественный интерес, подлежащего освещению, создавать для журналистов благоприятные условия, исключающие любые препятствия для их законной деятельности", - говорится в заявлении журналистских организаций.
Среди подписавших заявление: Комитет по защите свободы слова, Ереванский пресс- клуб, Центр медиа инициатив и др.
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|Премьер Армении подарил Верховному имаму Аль-Азхара копию первой суры Корана 1719 года, хранящейся в Матенадаране
|Секретарь СБ Армении проводит закрытую встречу с депутатами от правящей партии
|Кремль: Решений о выводе российских пограничников из "Звартноц" Арменией принято не было
|Журналистские организации требуют у аппарата правительства Армении разъяснений в связи ограничениями, веденными для СМИ в "Ераблуре"
|Лавров не имеет правa говорить на языке ультиматума - ему следует понять, что отношения Армении и России не обусловлены личностями: Арцвик Минасян
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|Сердар Бердымухамедов и генсек ОБСЕ обменялись мнениями по ключевым вопросам сотрудничества
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|Вынужденные переселенцы из Арцаха сформировали в Армении инициативу, направленную на защиту их потребностей
|Депутат: высокопоставленным чиновником Армении было выдвинуто крайне серьезное обвинение, которое Москва не прояснила
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|Пашинян о палестино-израильском конфликте: Армения всегда поддерживала принятый международным сообществом принцип "двух государств"
|Каир выражает полную поддержку диалогу по установлению всеобъемлющего и справедливого мира на Южном Кавказе
|Армяно-азербайджанская нормализация будет на повестке переговоров Хакана Фидана в США
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Национальное Собрание Республики Арцах осуждает варварские действия властей Азербайджана по уничтожению армянских следов в оккупированном НКР
|Наращивание военно-политических контактов Армении с Западом воспринимается в России как вызов союзничеству и присоединение к "силам зла" - Мнение
|Приверженность Туркменистана равноправному решению водных вопросов
|Представитель Госдепа США обвинил Россию в использовании риторики, дестабилизирующей Южный Кавказ
|В Ереване торжественно отпраздновали Национальный праздник Болгарии
|Начальник Генштаба Армении рассказал о ситуации у Неркин Ханд и не стал комментировать возможные последствия выхода Армении из ОДКБ
|Глава СД "Еркрапа" журналистам: не суйте свой нос не в свои дела
|Правозащитник: Передача Арменией на родину азербайджанского военнослужащего - это не жест доброй воли, а очередное проявление ничтожности
|СНБ Армении в знак доброй воли передала азербайджанского военнослужащего, незаконно перешедшего армянскую границу Азербайджану
|Гражданская инициатива "Мы есть" требует от властей Азербайджана прекратить бесчинства в Арцахе
|"Перекресток мира" важен не только с точки зрения развития инфраструктуры, но и для установления стабильности в регионе - вице-премьер
|Посол: Болгария в развитии двустороннего оборонного сотрудничества руководствуется принципом не навредить третьей стороне
|Греческий министр считает перспективным сотрудничество в формате Армения-Греция- Франция-Индия
|Премьер Армении и министр национальной обороны Греции "сверили часы" по повестке двустороннего оборонного сотрудничества
|Мэрия: Работы по демонтажу домов на улице Львовян приостановят
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Бывший замглавы ГШ ВС РА Тиран Хачатрян освобожден из-под стражи под залог
|Бывший председатель Комитета градостроения РА выйдет на свободу
|Главы оборонных ведомств Армении и Греции обсудили последние процессы на Южном Кавказе
|Разрушив здание НС Арцаха, Азербайджан еще раз показал всему миру свое геноцидное и варварское лицо - "Айакве"
|Нассер Канаани опроверг слухи о подписании между ИРИ и Арменией соглашения о безопасности
|Аналитик "Международной кризисной группы": Армения начнет сталкиваться с проблемами интеграции арцахских беженцев, если не найдет доноров
|Экс-директор СНБ Армении: Россия находилась на позиции стратегического союзника во время 44-дневной войны
|Жители улицы Львовяна, чьи дома хотят снести по решению городских властей, добились встречи с вице-мэром
|Более 60 % респондентов в Армении сочли неправильным решение властей не проводить мероприятия в годовщину начала Арцахского движения
|Преобладающее большинство граждан Армении поддерживают укрепление армяно- французского сотрудничества в оборонной сфере
|Опрос: Большинство респондентов в Армении против разрыва армяно-российских отношений
|Опрос: Более 80 % опрошенных в Армении видят угрозу новой войны в регионе
|Службу госохраны возглавил Артур Гаспарян
|Кремль: Контактов между Путиным и Пашиняном пока не предусмотрено
|Араксия Сваджян: Новый образовательный стандарт во всех школах Армении будет внедрен в течение последующих 4 лет
|Балаян: Деспотический режим Алиева сносит здание парламента Арцаха - сам символ демократии
|Москва исходит из презумпции, что у нее не возникнет серьезных препятствий для реализации своих планов в Армении - Давид Ананян
|8 марта проезд в общественном транспорте Еревана будет бесплатным для женщин
|Глава МИД Армения на полях Анталийского дипломатического форума провел ряд двусторонних встреч
|Мирзоян: Разблокирование региональных инфраструктур должно происходить на основе принципов равенства и взаимности
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