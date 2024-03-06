Среда, 6 Марта 2024 16:30

АрмИнфо.Ряд журналистских организаций выступили с совместным заявлением, в котором осудили действия правоохранителей, направленных на воспрепятствование деятельности СМИ и потребовали от аппарата правительства разъяснений в связи ограничениями, веденными на освещение мероприятий в военном пантеоне "Ераблур".

Напоминается, что 5 марта охрана премьера Армении не позволила журналистам осуществлять съемку в военном пантеоне "Ераблур", сославшись на то, что у них нет аккредитации. В это время там проходила церемония возложения цветов к могиле Национального героя Армении, спарапета Вазгена Саргсяна со стороны высшего руководства РА во главе с Николом Пашиняном.

"Данный запрет и формальное требование аккредитации - экстраординарнo и недопустимo, учитывая, что речь идет об освещении церемонии, проходящей в "Ераблуре". Выражаем возмущение и осуждаем это необоснованное ограничение. Причины, приводимые силовыми структурами, не выдерживают никакой критики, поскольку средства массовой информации не были заранее проинформированы о необходимости аккредитации, и она фактически не была организована.

На основании вышеизложенного требуем от аппарата правительства: публично объяснить причину примененного необоснованного запрета, а также гарантировать, что подобная практика не повторится в будущем; при организации любого официального мероприятия, представляющего общественный интерес, подлежащего освещению, создавать для журналистов благоприятные условия, исключающие любые препятствия для их законной деятельности", - говорится в заявлении журналистских организаций.

Среди подписавших заявление: Комитет по защите свободы слова, Ереванский пресс- клуб, Центр медиа инициатив и др.