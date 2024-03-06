Среда, 6 Марта 2024 13:07

АрмИнфо.Армения хочет стать ближе к Европейскому Союзу. Об этом в интервью онлайн-журналу Defis Humanitaires заявил посол Франции в Армении Оливье Декоттини.

Дипломат напомнил о заявлении, сделанном премьер-министром РА Николом Пашиняном 17 октября перед Европарламентом о том, что Армения готова развивать свои отношения с Евросоюзом настолько, насколько готов к этому ЕС.

"Армения приветствовала перспективу членства в Союзе, которая открылась для Грузии несколько недель назад. Она также провела совет сотрудничества с Евросоюзом", - продолжил посол Франции.

При этом Декоттини считает, что миссия наблюдателей Европейского Союза в РА (EUMA) является очень хорошим примером того, что Евросоюз может сделать эффективно и конкретно.

"Побывав на местах, патрулируя вместе с миссией, я смог убедиться, что европейских наблюдателей тепло встречают, дружелюбно встречают в деревнях и на дорогах, что их присутствие успокаивает. Для этих уязвимых и изолированных групп населения, живущих в зонах военных столкновений, они являются доказательством того, что мир не забывает о них. Помимо этой роли успокоения, благодаря присутствию этой наблюдательной миссии существует возможность предоставления беспристрастной информации международному сообществу, что имеет основополагающее значение в кризисе такого рода. Это помогает рассеять туман войны", - заверил дипломат.

На уточнение, насколько вероятно усиление EUMA в Сюнике, принимая во внимание существующие угрозы, посол Франции напомнил, что мандат миссии охватывает всю территорию Армении, и она может поехать куда угодно.

"Её патрули в первую очередь касаются приграничных районов и зон военных соприкосновений. Увеличение полномочий миссии направлено на то, чтобы иметь достаточный персонал для увеличения количества патрулей, и Сюник, очевидно, является одним из приоритетных районов в этом контексте", - Декоттини.

Касаясь вероятности новой агрессии Азербайджана в отношении Армении на фоне продолжающихся конфликтов в мире, посол признался, что не знает каковы намерения властей Азербайджана, поскольку у него нет с ними контактов.

"Но могу сказать, что в этой фрагментированной, деградированной международной среде, которую вы описываете, в последние годы произошло несколько военных эпизодов, в которых столкнулись Азербайджан и Армения, или Азербайджан и Нагорно-Карабахский регион, и каждый раз Азербайджан был их инициатором", - отметил он.

На вопрос, каким ему видится будущее Армении, Декоттини отметил, что видит стремление Армении двигаться в сторону Европы.

"В этом смысл демократической траектории, которую армянский народ выбрал во время "бархатной революции" 2018 года и которую он поддерживает с тех пор, несмотря на испытания. С этой точки зрения недавнее вступление Армении в Международный уголовный суд также является очень сильным сигналом.

Однако поворот к Европе не означает изоляции от ее регионального окружения. Построение будущего Армении требует достижения мирного соглашения с Азербайджаном, а также, в более широком смысле, модус вивенди, который позволит всем государствам региона в полной мере воспользоваться своим стратегическим положением, которое они занимают на стыке Европы, Азии и Ближнего Востока. Именно поэтому разрешение этого конфликта важно для нас, европейцев",- резюмировал французский дипломат.