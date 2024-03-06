Среда, 6 Марта 2024 12:59

АрмИнфо.Президент Сердар Бердымухамедов принял генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельгу Шмид во вторник, 5 марта.

Туркменистан, чей внешнеполитический курс основан на принципах позитивного нейтралитета, придает большое значение консолидации усилий в деле обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития на планете, в том числе через эффективное взаимодействие с такими крупными международными организациями, как ОБСЕ, сказал на встрече глава государства.

Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что состоявшаяся накануне, 4 марта, в Ашхабаде встреча генерального секретаря ОБСЕ и министров охраны окружающей среды стран Центральной Азии придаст импульс активизации диалога в этой сфере.

Президент напомнил, что Туркменистан объявил о присоединении к Глобальному метановому обязательству, а также выступил с предложением о создании в нашей стране Регионального центра ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии. Это является красноречивым подтверждением приверженности Туркменского государства многостороннему партнерству в сферах экологии и окружающей среды, отметил глава государства.

Сердар Бердымухамедов и Хельга Шмид обменялись мнениями по ключевым вопросам сотрудничества. Как сообщалось в выпуске новостей национального Гостелерадио, одним из перспективных направлений была обозначена энергетическая сфера. Глава государства высказался за проведение в рамках ОБСЕ работы, включая политический, финансовый и экологический аспекты, по задействованию трубопроводов для вывода на мировой рынок и транзита туркменских энергоносителей.

Также отмечалась перспективность взаимодействия в транспортном секторе. В целом, Туркменистан подтвердил готовность к расширению партнерства с ОБСЕ по приоритетным направлениям.



Orient Link: https://www.orient.tm/ru/post/69318/serdar-berdymuhamedov-i-gensek-obse-obmenyalis-mneniyami-po-klyuchevym-voprosam-sotrudnichestva