Среда, 6 Марта 2024 11:44

АрмИнфо. Со стороны высокопоставленного чиновника Армении было выдвинуто крайне серьезное обвинение, которое Москва не прояснила. Об этом на своей странице в Facebook пишет депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

"Недавно секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян сделал примечательное заявление по поводу эскалации армяно-российских отношений и ситуации вокруг ОДКБ, которое не было замечено или не стало предметом широких обсуждений. В частности, касаясь возникших проблем с поставками вооружений из РФ, последний заявил, что "Российская Федерация сообщила, что Москва не поставляет Еревану оружие, чтобы позиция Армении не стала более жесткой". Армен Григорян отказался уточнить, кто из российских чиновников такое мог сказал, но с момента его интервью прошло 4-5 дней, а разъяснений со стороны России не поступало", - отметил парламентарий.

Он добавил, что данное заявление армянского чиновника достойно внимания с той точки зрения, что до сих пор в контексте проблем с поставками вооружений из России эта причина не была представлена. "Как бы это заявление ни рассматривалось в контексте антироссийских настроений, тем не менее, со стороны высокопоставленного чиновника РА было выдвинуто крайне серьезное обвинение, которое Москва не прояснила.

Учитывая тот факт, что на заявления РА прямо и косвенно реагируют различные официальные лица Российской Федерации, в том числе, и секретарь Совета безопасности, это необъяснимое обвинение создает достаточно тревожную ситуацию", - считает оппозиционер