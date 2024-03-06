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АрмИнфо. Со стороны высокопоставленного чиновника Армении было выдвинуто крайне серьезное обвинение, которое Москва не прояснила. Об этом на своей странице в Facebook пишет депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.
"Недавно секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян сделал примечательное заявление по поводу эскалации армяно-российских отношений и ситуации вокруг ОДКБ, которое не было замечено или не стало предметом широких обсуждений. В частности, касаясь возникших проблем с поставками вооружений из РФ, последний заявил, что "Российская Федерация сообщила, что Москва не поставляет Еревану оружие, чтобы позиция Армении не стала более жесткой". Армен Григорян отказался уточнить, кто из российских чиновников такое мог сказал, но с момента его интервью прошло 4-5 дней, а разъяснений со стороны России не поступало", - отметил парламентарий.
Он добавил, что данное заявление армянского чиновника достойно внимания с той точки зрения, что до сих пор в контексте проблем с поставками вооружений из России эта причина не была представлена. "Как бы это заявление ни рассматривалось в контексте антироссийских настроений, тем не менее, со стороны высокопоставленного чиновника РА было выдвинуто крайне серьезное обвинение, которое Москва не прояснила.
Учитывая тот факт, что на заявления РА прямо и косвенно реагируют различные официальные лица Российской Федерации, в том числе, и секретарь Совета безопасности, это необъяснимое обвинение создает достаточно тревожную ситуацию", - считает оппозиционер
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|Депутат: высокопоставленным чиновником Армении было выдвинуто крайне серьезное обвинение, которое Москва не прояснила
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|СНБ Армении в знак доброй воли передала азербайджанского военнослужащего, незаконно перешедшего армянскую границу Азербайджану
|Гражданская инициатива "Мы есть" требует от властей Азербайджана прекратить бесчинства в Арцахе
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|Посол: Болгария в развитии двустороннего оборонного сотрудничества руководствуется принципом не навредить третьей стороне
|Греческий министр считает перспективным сотрудничество в формате Армения-Греция- Франция-Индия
|Премьер Армении и министр национальной обороны Греции "сверили часы" по повестке двустороннего оборонного сотрудничества
|Мэрия: Работы по демонтажу домов на улице Львовян приостановят
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Бывший замглавы ГШ ВС РА Тиран Хачатрян освобожден из-под стражи под залог
|Бывший председатель Комитета градостроения РА выйдет на свободу
|Главы оборонных ведомств Армении и Греции обсудили последние процессы на Южном Кавказе
|Разрушив здание НС Арцаха, Азербайджан еще раз показал всему миру свое геноцидное и варварское лицо - "Айакве"
|Нассер Канаани опроверг слухи о подписании между ИРИ и Арменией соглашения о безопасности
|Аналитик "Международной кризисной группы": Армения начнет сталкиваться с проблемами интеграции арцахских беженцев, если не найдет доноров
|Экс-директор СНБ Армении: Россия находилась на позиции стратегического союзника во время 44-дневной войны
|Жители улицы Львовяна, чьи дома хотят снести по решению городских властей, добились встречи с вице-мэром
|Более 60 % респондентов в Армении сочли неправильным решение властей не проводить мероприятия в годовщину начала Арцахского движения
|Преобладающее большинство граждан Армении поддерживают укрепление армяно- французского сотрудничества в оборонной сфере
|Опрос: Большинство респондентов в Армении против разрыва армяно-российских отношений
|Опрос: Более 80 % опрошенных в Армении видят угрозу новой войны в регионе
|Службу госохраны возглавил Артур Гаспарян
|Кремль: Контактов между Путиным и Пашиняном пока не предусмотрено
|Араксия Сваджян: Новый образовательный стандарт во всех школах Армении будет внедрен в течение последующих 4 лет
|Балаян: Деспотический режим Алиева сносит здание парламента Арцаха - сам символ демократии
|Москва исходит из презумпции, что у нее не возникнет серьезных препятствий для реализации своих планов в Армении - Давид Ананян
|8 марта проезд в общественном транспорте Еревана будет бесплатным для женщин
|Глава МИД Армения на полях Анталийского дипломатического форума провел ряд двусторонних встреч
|Мирзоян: Разблокирование региональных инфраструктур должно происходить на основе принципов равенства и взаимности
|Отказ от пребывания в ОДКБ и понижение планки отношений с РФ будет иметь последствия для Армении - депутат
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|Лавров: Мы все ждем каким будет окончательное решение Армении по ОДКБ
|Тюрколог: Единственным реальным партнером Евросоюза и НАТО на Южном Кавказе является Турция
|Споуксмен: В Офисе президента Украины никогда не сообщали о визите Владимира Зеленского в Азербайджан и Армению
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