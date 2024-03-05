Вторник, 5 Марта 2024 20:29

АрмИнфо.По инициативе российской стороны 5 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщает пресс-служба ведомства, стороны обсудили вопросы, касающиеся двусторонних отношений и ситуации в регионе.