Вторник, 5 Марта 2024 18:41

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал президенту Египта Абделю Фаттаху Ас-Сиси о переговорах с Азербайджаном, подтвердив готовность правительства РА регулировать отношения на основе признания территориальной целостности двух стран. Об этом заявил Пашинян 5 марта в ходе совместной пресс-конференции с Ас-Сиси.

По словам Пашиняна, что для стабильности Южного Кавказа и региона в целом ключевое значение также имеет разблокирование региональной инфраструктуры, основанное на принципах уважения суверенитета и юрисдикции государств, а также принципах взаимности и равенства. В связи с этим власти РА разработали и представили проект <Перекресток мира>, реализация которого может полностью изменить ситуацию в регионе и наладить взаимовыгодное сотрудничество, соединив Восток с Западом и Север с Югом.

Коснувшись событий в секторе Газа, Пашинян заявил, что Армения сожалеет о десятках тысяч невинных жертв в результате эскалации военных действий в Газе. <Мы сами испытали ужас нападений на гражданское население и гражданскую инфраструктуру и присоединяемся к призывам международного сообщества к немедленному прекращению огня в Газе. В этом вопросе мы высоко оцениваем шаги, предпринятые Египтом для обеспечения бесперебойного доступа гуманитарной помощи в Газу, приема раненых палестинцев и эвакуации иностранцев. Мы также обсудили и нуждаемся в поддержке и советах наших египетских партнеров относительно доставки гуманитарной помощи в Газу и благодарим президента Ас-Сиси за его готовность помочь в этом вопросе. Этим вопросом займутся министры иностранных дел. Что касается палестино-израильского конфликта, то Армения всегда поддерживала принятый международным сообществом принцип <двух государств>, - заявил он.

Пашинян с удовлетворением отметил, что Египет является одним из ключевых партнеров Армении на Ближнем Востоке. Частота контактов между высшими политическими лидерами наших стран, взаимовыгодное многосекторное сотрудничество являются не только свидетельством теплых отношений между странами, но и свидетельствуют о совместном видении будущего, считает он.

<Сегодня Армения и Египет эффективно сотрудничают в политической, экономической, научной, высокотехнологичной, образовательной, культурной, туристической и других сферах. Эффективное сотрудничество также сформировалось на ряде многосторонних площадок. Египет также является для нас надежным партнером в наших отношениях и диалоге с исламским миром>, - указал премьер РА, выразив надежду, что в ходе встречи с египетскими бизнесменами в рамках этого визита будет дан дополнительный импульс экономическим отношениям.

По его словам, в настоящее время предпринимаются практические шаги в направлении развития торгово-экономических отношений. В текущем году планируется провести очередное заседание межправительственной совместной комиссии между Республикой Армения и Арабской Республикой Египет, в рамках которого также будет проведен бизнес- форум. В течение года ожидается проведение еще двух отраслевых бизнес-конференций. Правительство Армении будет поощрять армянских бизнесменов к участию в указанных конференциях, которые пройдут в Каире.

Отметим, что после встречи Никола Пашиняна и Абдель Фаттаха ас-Сиси в присутствии лидеров двух стран состоялась церемония подписания документов между Арменией и Египтом. В частности, между министерством экономики Республики Армения и министерством международного сотрудничества Арабской Республики Египет подписан Меморандум о взаимопонимании по экономическому сотрудничеству. Документ подписали заместитель министра экономики Республики Армения Рафаел Геворгян и министр международного сотрудничества Арабской Республики Египет Рания Аль-Машат. Между министерством экономики Республики Армения и министерством сельского хозяйства и мелиорации Арабской Республики Египет подписана Программа реализации научно- технического сотрудничества в сфере сельского хозяйства на 2024-2026 годы. Документ подписали Рафаел Геворкян и министр сельского хозяйства и мелиорации Арабской Республики Египет Эль-Сайед Эль-Кусейр. Между министерством окружающей среды Республики Армения и министерством окружающей среды Арабской Республики Египет подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны окружающей среды.