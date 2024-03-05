Вторник, 5 Марта 2024 18:23

АрмИнфо.Каир поддержит любые инициативы, направленные на установление мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

<Мы выражаем нашу полную поддержку диалогу и переговорному процессу, стремящемуся к установлению всеобъемлющего и справедливого мира. Это создаст новую фазу роста и развития, которая будет служить интересам народов региона>, - заявил он.

По словам Ас-Сиси, Армения и Египет намерения увеличить двусторонний товарооборот, объемы инвестиций, что будет соответствовать уровню политических отношений между двумя странами. Сотрудничество может развиваться и в новых сферах, в частности, информационных технологиях, искусственном интеллекте, пищевой и фармацевтической промышленности.

<Также в ходе сегодняшних консультаций мы подтвердили готовность обмениваться египетским опытом в сферах инфраструктуры, строительства, транспорта и энергетики. Также нам будет полезен опыт Армении, особенно тех армянских компаний, которые выделяются в области искусственного интеллекта>, - заявил президент.

В ходе обсуждений была особо подчеркнута необходимость использования совместных заседаний двусторонних комиссий в сфере экономического и технического сотрудничества.

Напомним, что Пашинян отбыл с двухдневным официальным визитом в Арабскую Республику Египет. Глава кабмина Армении проведет встречи с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули, генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абдул Гейтом, лидером Коптской православной церкви, Папой Александрийским и Патриархом Престола св. Марка Феодором II, Верховным имамом Аль-Азхара Шейхом Ахмадом ат- Тайебом. Никол Пашинян посетит Федерацию торгово-промышленных палат Египта, где встретится с египетскими бизнесменами.