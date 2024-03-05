Вторник, 5 Марта 2024 17:46

АрмИнфо. Армяно-азербайджанская нормализация будет на повестке переговоров министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в США.

Как сообщает Анадолу со ссылкой на диписточники, глава МИД Турции 7-8 марта посетит США с официальным визитом по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена. Во время визита Фидана в США будут обсуждены региональные и глобальные вопросы.

В рамках 7-го заседания Стратегического механизма Турция-США, которое пройдет во время визита Фидана, стороны подробно обсудят широкий спектр направлений двустороннего сотрудничества с участием представителей соответствующих институтов. Стороны проведут всесторонний диалог по важным глобальным и региональным событиям.

Ожидается, что в ходе визита Фидана в Вашингтон он встретится с членами Сената США и с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.

В рамках визита Фидан также примет участие в деятельности аналитических центров.

На повестке дня визита главы турецкого МИД также стоят такие вопросы, как совместные проекты оборонной промышленности, здоровое продвижение процесса в отношении программы F-16, завершение соответствующих процедур в программе F-35, просьба Турции об исключении из санкций CAATSA.

Дипломатические источники подчеркнули, что ограничения оборонной промышленности среди союзников должны быть сняты всеми странами в соответствии с решениями, принятыми на Вильнюсском саммите НАТО. Источники отметили, что этот вопрос важен для безопасности южных границ НАТО.

По данным дипломатических источников, в ходе визита, где будут обсуждаться конкретные шаги по улучшению экономических отношений с объемом торговли, продолжится работа по достижению цели в 100 млрд долларов объема торговли.

В ходе визита также будет обсуждаться активное продолжение турецко-американского энергетического сотрудничества.

В ходе переговоров будет обсуждаться ситуация в Сектора Газа, вокруг Украины и возвращения к переговорам, а также обеспечение безопасности судоходства на Черном море с возрождением Черноморской зерновой инициативы.

В ходе встреч также состоятся всесторонние обсуждения региональных вопросов, в частности отношения с Грецией, Восточное Средиземноморь и Кипр, мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, Сирия, Йемен, Иран и Ливия.