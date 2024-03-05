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 Вторник, 5 Марта 2024 17:32

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00  частные дома на 7-ой улице, частные дома 202, 203, 205 на улице Норки Айгинер, частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы С. Ханзадяна, частные дома, прилегающие к пр. Мясникяна, гостиница “Рыцарь” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здания школ NN18, 161 в Норк Мараше; жилые дома 34, 36 на пр. Багратуняца, улица С. Таронца, частные дома на 4-ом переулке пр. Багратуняца, частные дома на 2-ом переулке улицы Араратяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 1, 9, 10 в кв. “Давташен”, жилые дома 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 147, 149, 153, 153/1 на улице Бабаджаняна, жилой дом 5 на улице Мазманяна;

11:00-14:00  жилые дома 7/1, 7/2 16 на 1-ой улице Аванесова; 1, 3, 5 на 4-ой улице;

11:00-17:00  жилые дома 5/2, 7, 7/1, 7а на улице Сундукяна, жилые дома 8, 10 на улице Гр. Кочара, жилые дома 27, 27/1 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 51, 190 и частные дома 45-184 на улице Антараин, жилые дома 72, 86, 88, 90, 92, 92/1 и частные дома 74-86 на улице Сармени, жилые дома 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 на улице Адонца, жилой дом 36/8 на улице Мамиконянца, жилые дома 5, 5/3, 10, 11 и частные дома 5-11 в кв. “Канакер ГЭС”, частные дома 2/4, 5/9, 5/162, 14/5 на улице Гапанцяна и прилегающие территории;

 

в Армавирской области:

11:00-17:00  частично села Апага, Лусагюх; село Паракар;

 

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Ланджазат;

10:00-13:00  частично улицы Шаумяна, Ханджяна, Гукасяна в городе Арарат;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30  частично улицы Микояна, Севака в городе Ехегнадзор; частично улица Шаумяна и частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

 

в Котайкской области:

10:00-16:00  община Арзни полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал “Коюги” в Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично абоненты (не являющиеся жильцами) города Бюрегаван;

10։30-13:30  жилые дома 1-30 в 5-ом квартале, жилые дома 5-12, 30-33 в 6-ом квартале, школа N2, ясли-детские сады “Лусабац”, “Грашк”, столовая благотворительной общественной организации “Аракелутюн Айастан”, музыкальная школа, филиал компании “Ардшинбанк”, супермаркет “Вагас” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) общины Чаренцаван;

11։00-16։00  частично село Зовк; кварталы “Х. Абовян”, “П. Севак” в селе Ариндж;

11։00–16:30  улицы Маяисян, Пахлавунянц, Мгера Мкртчяна, Сараланджи, Чаренца, полиция, школа, детский сад, гостиница “Воску Ашхар”, ООО “София Аракелян”, дома отдыха имени “Микаэль Варданян”, “Валерий Брюсов”, “Адомас”, “Кусастан-Айастан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

 

в Тавушской области:

10:30-12:30  международная школа “ЮдаблЮСи Дилиажн Колледж”) в городе Дилижан;

12:00-12:30 Дилижанский учебно-исследовательский центр центрального банка;

12:00-13:00  села Птгаван, Баграташен, Дебедаван, Дехдзаван, Арчис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:30-13:00  частично улицы Калинина, Гетапня;

 

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Дсех и Чкалов;

 

в Ширакской области:

11:00-16:00  жилые дома 8, 10 на улице А. Хачатряна в кв. “Ани”, жилой дом 1 на 7-ой улице А. Хачатряна, жилые дома 9, 11 на улице М. Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гюмри;

 

в Сюникской области:

11:00-12:00 село Уйц;

11:00-13:30 частично село Дарбас;

12:30-13:30 улицы Тиграна Меца, Гая 1-5, Гевога Арустамяна в городе Сисиан;

14:00-15:00  улицы Сюника 1, 2, 3, 4, 5 в городе Сисиан; село Гитатах;

15:30-16:30 улица Паруйра Севака, частично улица Сюника в городе Сисиан; село Лцен.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00 улицы 1, 8 в кв. “Давташен”, жилые дома 119, 120, 121, 129, 130, 131, 132, 133, 134 в кв. “Б-2” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 24, 26, 26/1, 28, 30 на пр. Багратуняца, частные дома на 4-ом переулке пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах Норка 1, 4, 5, 6, 7, частные дома на 1-ом и 2-ом переулках 2-ой улицы Норка, частные дома на улицах Г. Овсепяна, С. Ханзадяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-17:00  жилые дома 63-66 на улице Барбюса, жилые дома 24/1-26/3 на улице А. Хачатряна, жилые дома 27, 27А на улице Гр. Кочара, жилые дома 70/1-88 на улице Гр. Арцруни, частные дома 5-47 на улице Таиров, частные дома 87-346 в кв. “Норагюх”, жилые дома 31, 31а, 33 на улице Туманяна, частные дома 57, 59, 61 на улице Ин Ереванци, жилые дома 15-28 на улице Парпеци, жилые дома 29 31 на пр. Маштоца, жилой дом 68а на улице Теряна, жилые дома 13а, 13, 15а на улице Корюна, жилые дома 10-24 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично город Эчмиадзин;

 

в Араратской области:

10:00-13:00  частично улицы Шаумяна, Ханджяна, Еркатугаиннери в городе Арарат; частично улицы Араратяна, Туманяна в городе Веди; частично село Таперакан;

10:30-12:30 частично село Ланджазат;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30  частично улицы Микояна, Севака в городе Ехегнадзор; частично улицы Теряна, Мясникяна, Алавердяна, Шаумяна в городе Вайк;

10:00-14։00  улица Еркрабаннери, частично Джермукское шоссе, квартал “Чайкенд” в городе Вайк; села Хндзорут, Нор Азнваберд, Заритап, Гомк, Капуйт, Азатек, Зедан, Пор, Бардзруни, Мартирос, Серс;

 

в Котайкской области:

10։30-13:30  жилые дома 1-33 в 6-ом квартале, мэрия, отделение ВД, почтовое отделение, музыкальная школа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

10:30-16:30 село Нор Артамет полностью; община Нор Гехи; квартал “Нор” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 кварталы “Х. Абовян”, “П. Севак” в селе Ариндж; частично село Зовк;

11։00-17:00  частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Ширака, Арапня, Чаренца, Прошяна, Абовяна, Комитаса, Гая, Сафаряна, Нар-Доса, Спандаряна, Шираза; улицы Таргманчац, Раффу, Исаакяна, Ханджяна, Саят-Новы, Закаряна, Мовсеса Егвардецу, Ара Гехецика, Шаумяна, Зоравара Андраника;

 

в Гегаркуникской области:

11:00-13:00  частично город Мартуни; абоненты-жильцы улицы Микаеляна, магазин “Амен инч тан амар” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улица Азатутяна, тупик улицы Микаеляна, абоненты-жильцы территории под названием “Пепои Дзор” на 2-ом переулке Микаеляна, здание Прокуратуры, Гаварский государственный университет, центральная больница Гавара и прилегающие абоненты жильцы, газозаправочная станция “Гавар” на улице Азатутяна, абоненты-жильцы на улице Огостоси 23 в городе Гавар;

 

в Тавушской области:

12:00-13:00  улицы Абовяна, Ереванян, Карагезян, Тавризян, Налбандяна, медицинский центр Иджевана, территория Полиции, почтовое отделение и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван;

 

в Сюникской области:

10:30-11:30 село Шенатах.

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