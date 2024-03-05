Вторник, 5 Марта 2024 17:28

АрмИнфо. После развязанной Азербайджаном в Арцахе широкомасштабной войны и полной оккупации многие средневековые духовные центры, образовательные комплексы и мемориалы, здания и сооружения, представляющие историко-культурные ценности Арцаха, оказались под угрозой. Об этом говорится в заявлении Национального Собрания Республики Арцах.

"Несмотря на собственные громкие заявления о мире на различных международных площадках, Азербайджан не скрывает свои намерения завершить планы по геноциду армянского народ. В основном это выражается в осквернении, разрушении памятников, являющихся символами армянской христианской истории и культуры, освободительной борьбы и государственного строительства, или так называемого "албанского происхождения". Последними проявлениями вандализма являются осквернение собора Сурб Аствацацин в Степанакерте, разрушение до основания зданий Национального собрания Республики Арцах и Союза воинов-освободителей.

Согласно статье 4 Гаагской конвенции о ценностях в вооруженных конфликтах 1954 года, запрещены любые акты вандализма, кражи, грабежа, присвоения, военных действий или репрессий в отношении культурного наследия. Хотя со стороны ЮНЕСКО было сделано несколько призывов остановить разрушение историко-культурного наследия Арцаха и были обещания отправить миссию, тем не менее ни одна миссия до сих пор не прибыла в Арцах и все это под предлогом создания искусственных препятствий со стороны Азербайджана. А безразличие и невнимание международного сообщества дали волю вандализму агрессора - становясь триггером новых войн в регионе.

Национальное Собрание Республики Арцах осуждает варварские действия властей Азербайджана по уничтожению армянских следов и требует от правозащитных организаций, властей Армении представить факты всех азербайджанских антикультурных действий один за другим компетентному международному органу и суду, что придаст этому вопросу международный резонанс", - говорится в заявлении арцахского парламента.