Arminfo.info



 Вторник, 5 Марта 2024 15:49

Приверженность Туркменистана равноправному решению водных вопросов

Приверженность Туркменистана равноправному решению водных вопросов

АрмИнфо. 4 марта 2024 года в Ашхабаде был проведен туркмено-афганский  бизнес-форум, в рамках которого перспективной сферой сотрудничества был обозначен агропромышленный комплекс, где ключевым звеном выступает использование водных ресурсов, в том числе и трансграничных. В связи с этим,  прозвучали основные подходы и принципы сторон по рациональному использованию водной среды региона.

В данном контексте подчеркивалось, что Туркменистан активно продвигает свои инициативы по планомерному использованию водных ресурсов с учетом интересов всех государств региона и комплексному решению водохозяйственных вопросов. При этом наша страна выступает за то, чтобы водное сотрудничество с соседними странами осуществлялось в соответствии с международным правом, на основе принципов взаимоуважения, равноправия и транспарентности, в духе традиционного добрососедства и братства.

Туркменская сторона также отметила, что в стране ведется системная работа по бесперебойному водоснабжению сельского хозяйства и вместе с тем эффективному использованию водных ресурсов, внедрению водосберегающих технологий.

И.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи в своем выступлении особо подчеркнул, что в деле использования трансграничных гидроресурсов и строительства водных объектов, призванных послужить дальнейшему процветанию афганского народа, Кабул, безусловно, будет исходить из принципов взаимного согласия, равноправия и взаимоуважения с соседними странами, особенно с Туркменистаном, который на протяжении долгих лет поддерживает с Афганистаном дружеские и добрососедские отношения.

Наряду с этим отмечалось, что Туркменистан готов сотрудничать с Афганистаном в области агропромышленного комплекса и сельского хозяйства, расширять двустороннее взаимодействие по приоритетным направлениям в этой сфере и выходить на новые формы партнерских связей.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Никол Пашинян: На основе принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства Армения готова разблокировать региональные транспортные коммуникацииНикол Пашинян: На основе принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства Армения готова разблокировать региональные транспортные коммуникации
Мирзоян и Лавров обсудили двусторонние отношенияМирзоян и Лавров обсудили двусторонние отношения
Пашинян о палестино-израильском конфликте: Армения всегда поддерживала принятый международным сообществом принцип Пашинян о палестино-израильском конфликте: Армения всегда поддерживала принятый международным сообществом принцип "двух государств"
Каир выражает полную поддержку диалогу по установлению всеобъемлющего и справедливого мира на Южном КавказеКаир выражает полную поддержку диалогу по установлению всеобъемлющего и справедливого мира на Южном Кавказе
Армяно-азербайджанская нормализация будет на повестке переговоров Хакана Фидана в СШААрмяно-азербайджанская нормализация будет на повестке переговоров Хакана Фидана в США
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Национальное Собрание Республики Арцах осуждает варварские действия властей Азербайджана по уничтожению армянских следов в оккупированном НКРНациональное Собрание Республики Арцах осуждает варварские действия властей Азербайджана по уничтожению армянских следов в оккупированном НКР
Наращивание военно-политических контактов Армении с Западом воспринимается в России как вызов союзничеству и присоединение к Наращивание военно-политических контактов Армении с Западом воспринимается в России как вызов союзничеству и присоединение к "силам зла" - Мнение
Приверженность Туркменистана равноправному решению водных вопросовПриверженность Туркменистана равноправному решению водных вопросов
Представитель Госдепа США обвинил Россию в использовании риторики, дестабилизирующей Южный КавказПредставитель Госдепа США обвинил Россию в использовании риторики, дестабилизирующей Южный Кавказ
В Ереване торжественно отпраздновали Национальный праздник БолгарииВ Ереване торжественно отпраздновали Национальный праздник Болгарии
Начальник Генштаба Армении рассказал о ситуации у Неркин Ханд и не стал комментировать возможные последствия выхода Армении из ОДКБНачальник Генштаба Армении рассказал о ситуации у Неркин Ханд и не стал комментировать возможные последствия выхода Армении из ОДКБ
Глава СД Глава СД "Еркрапа" журналистам: не суйте свой нос не в свои дела
Правозащитник: Передача Арменией на родину азербайджанского военнослужащего - это не жест доброй воли, а очередное проявление ничтожностиПравозащитник: Передача Арменией на родину азербайджанского военнослужащего - это не жест доброй воли, а очередное проявление ничтожности
СНБ Армении в знак доброй воли передала азербайджанского военнослужащего, незаконно перешедшего армянскую границу АзербайджануСНБ Армении в знак доброй воли передала азербайджанского военнослужащего, незаконно перешедшего армянскую границу Азербайджану
Гражданская инициатива Гражданская инициатива "Мы есть" требует от властей Азербайджана прекратить бесчинства в Арцахе
"Перекресток мира" важен не только с точки зрения развития инфраструктуры, но и для установления стабильности в регионе - вице-премьер
Посол: Болгария в развитии двустороннего оборонного сотрудничества руководствуется принципом не навредить третьей сторонеПосол: Болгария в развитии двустороннего оборонного сотрудничества руководствуется принципом не навредить третьей стороне
Греческий министр считает перспективным сотрудничество в формате Армения-Греция- Франция-ИндияГреческий министр считает перспективным сотрудничество в формате Армения-Греция- Франция-Индия
Премьер Армении и министр национальной обороны Греции Премьер Армении и министр национальной обороны Греции "сверили часы" по повестке двустороннего оборонного сотрудничества
Мэрия: Работы по демонтажу домов на улице Львовян приостановятМэрия: Работы по демонтажу домов на улице Львовян приостановят
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Бывший замглавы ГШ ВС РА Тиран Хачатрян освобожден из-под стражи под залогБывший замглавы ГШ ВС РА Тиран Хачатрян освобожден из-под стражи под залог
Бывший председатель Комитета градостроения РА выйдет на свободуБывший председатель Комитета градостроения РА выйдет на свободу
Главы оборонных ведомств Армении и Греции обсудили последние процессы на Южном КавказеГлавы оборонных ведомств Армении и Греции обсудили последние процессы на Южном Кавказе
Разрушив здание НС Арцаха, Азербайджан еще раз показал всему миру свое геноцидное и варварское лицо - Разрушив здание НС Арцаха, Азербайджан еще раз показал всему миру свое геноцидное и варварское лицо - "Айакве"
Нассер Канаани опроверг слухи о подписании между ИРИ и Арменией соглашения о безопасностиНассер Канаани опроверг слухи о подписании между ИРИ и Арменией соглашения о безопасности
Аналитик Аналитик "Международной кризисной группы": Армения начнет сталкиваться с проблемами интеграции арцахских беженцев, если не найдет доноров
Экс-директор СНБ Армении: Россия находилась на позиции стратегического союзника во время 44-дневной войныЭкс-директор СНБ Армении: Россия находилась на позиции стратегического союзника во время 44-дневной войны
Жители улицы Львовяна, чьи дома хотят снести по решению городских властей, добились встречи с вице-мэромЖители улицы Львовяна, чьи дома хотят снести по решению городских властей, добились встречи с вице-мэром
Более 60 % респондентов в Армении сочли неправильным решение властей не проводить мероприятия в годовщину начала Арцахского движенияБолее 60 % респондентов в Армении сочли неправильным решение властей не проводить мероприятия в годовщину начала Арцахского движения
Преобладающее большинство граждан Армении поддерживают укрепление армяно- французского сотрудничества в оборонной сфереПреобладающее большинство граждан Армении поддерживают укрепление армяно- французского сотрудничества в оборонной сфере
Опрос: Большинство респондентов в Армении против разрыва армяно-российских отношенийОпрос: Большинство респондентов в Армении против разрыва армяно-российских отношений
Опрос: Более 80 % опрошенных в Армении видят угрозу новой войны в регионеОпрос: Более 80 % опрошенных в Армении видят угрозу новой войны в регионе
Службу госохраны возглавил Артур ГаспарянСлужбу госохраны возглавил Артур Гаспарян
Кремль: Контактов между Путиным  и Пашиняном пока не предусмотреноКремль: Контактов между Путиным  и Пашиняном пока не предусмотрено
Араксия Сваджян: Новый образовательный стандарт во всех школах Армении будет внедрен в течение последующих 4 летАраксия Сваджян: Новый образовательный стандарт во всех школах Армении будет внедрен в течение последующих 4 лет
Балаян: Деспотический режим Алиева сносит здание парламента Арцаха - сам символ демократииБалаян: Деспотический режим Алиева сносит здание парламента Арцаха - сам символ демократии
Москва исходит из презумпции, что у нее не возникнет серьезных препятствий для реализации своих планов в Армении -  Давид АнанянМосква исходит из презумпции, что у нее не возникнет серьезных препятствий для реализации своих планов в Армении -  Давид Ананян
8 марта проезд в общественном транспорте Еревана будет бесплатным для женщин8 марта проезд в общественном транспорте Еревана будет бесплатным для женщин
Глава МИД Армения на полях Анталийского дипломатического форума провел ряд двусторонних встречГлава МИД Армения на полях Анталийского дипломатического форума провел ряд двусторонних встреч
Мирзоян: Разблокирование региональных инфраструктур должно происходить на основе принципов равенства и взаимностиМирзоян: Разблокирование региональных инфраструктур должно происходить на основе принципов равенства и взаимности
Отказ от пребывания в ОДКБ и понижение планки отношений с РФ будет иметь последствия для Армении - депутатОтказ от пребывания в ОДКБ и понижение планки отношений с РФ будет иметь последствия для Армении - депутат
"Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 4 и 5 марта
Арман Татоян: Село Неркин Ханд с трех сторон окружено 25 позициями азербайджанских военныхАрман Татоян: Село Неркин Ханд с трех сторон окружено 25 позициями азербайджанских военных
Политолог: Запад делает все, чтобы вытеснить Россию с Южного КавказаПолитолог: Запад делает все, чтобы вытеснить Россию с Южного Кавказа
Глава оборонного ведомства Греции сегодня прибудет в ЕреванГлава оборонного ведомства Греции сегодня прибудет в Ереван
Температура воздуха в Армении продолжит повышатьсяТемпература воздуха в Армении продолжит повышаться
Эпоха мира в действии: Азербайджанцы снесли под бульдозер здания парламента Арцаха и Эпоха мира в действии: Азербайджанцы снесли под бульдозер здания парламента Арцаха и "Воинов-освободителей" на Площади Возрождения в Степанакерте
Гурбангулы Бердымухамедов: Туркменистан ориентирует нейтралитет во имя мира и развитияГурбангулы Бердымухамедов: Туркменистан ориентирует нейтралитет во имя мира и развития
Ларов назвал очевидной ложью утверждения, что Россия спровоцировала нападение Азербайджана на Армению осенью 2020 годаЛаров назвал очевидной ложью утверждения, что Россия спровоцировала нападение Азербайджана на Армению осенью 2020 года
Лавров: Мы все ждем каким будет окончательное решение Армении по ОДКБЛавров: Мы все ждем каким будет окончательное решение Армении по ОДКБ
Тюрколог: Единственным реальным партнером Евросоюза и НАТО на Южном Кавказе является ТурцияТюрколог: Единственным реальным партнером Евросоюза и НАТО на Южном Кавказе является Турция
Споуксмен: В Офисе президента Украины никогда не сообщали о визите Владимира Зеленского в Азербайджан и АрмениюСпоуксмен: В Офисе президента Украины никогда не сообщали о визите Владимира Зеленского в Азербайджан и Армению
Микки Маус и Вардавар: Disney посвятил одну из серий своего популярного мультфильма армянскому праздникуМикки Маус и Вардавар: Disney посвятил одну из серий своего популярного мультфильма армянскому празднику
Армения и Франция обсудили сотрудничество в рамках НАТОАрмения и Франция обсудили сотрудничество в рамках НАТО
Армения не вела обсуждений с ЕС об отправке наблюдателей на границу с Турцией - Секретарь СовбезаАрмения не вела обсуждений с ЕС об отправке наблюдателей на границу с Турцией - Секретарь Совбеза
Григорян: Армения сократила объемы военно-технического сотрудничества с Россией до менее 10%, диверсифицируется и экономикаГригорян: Армения сократила объемы военно-технического сотрудничества с Россией до менее 10%, диверсифицируется и экономика
Борис Саакян назначен послом Армении в ВатиканеБорис Саакян назначен послом Армении в Ватикане
В Анталье встретились главы МИД Армении и ТурцииВ Анталье встретились главы МИД Армении и Турции
Читать больше



Эксперты
Политолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственностиПолитолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственности
"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
В настоящее время в  армянской науке превалирует философия деградации - Геворк ПогосянВ настоящее время в  армянской науке превалирует философия деградации - Геворк Погосян
Утверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министрУтверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министр
Политолог: Баку пойдет до конца в целях достижения поставленной целиПолитолог: Баку пойдет до конца в целях достижения поставленной цели
Читать больше
Комментируемые
В апреле запланированы масштабные мероприятия - ПашинянВ апреле запланированы масштабные мероприятия - Пашинян
Политик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для АрменииПолитик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для Армении
Политик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РАПолитик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РА
Андраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх  прибылиАндраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх  прибыли
ЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из АрцахаЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из Арцаха
В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана "Нагорный Карабах: преданный мир"
Армения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИДАрмения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИД
Депутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображенийДепутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображений
Глава МИД Грузии вновь предложил Армении и Азербайджану тбилисскую площадку для переговоровГлава МИД Грузии вновь предложил Армении и Азербайджану тбилисскую площадку для переговоров
Армения направила медицинскую гуманитарную помощь УкраинеАрмения направила медицинскую гуманитарную помощь Украине
Посольство России: Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника Посольство России: Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника "Детям блокадного Ленинграда" и надеемся на привлечение виновников к ответственности
Армения движется по логике формирования профессиональной армии: ПашинянАрмения движется по логике формирования профессиональной армии: Пашинян
Ереван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - ПашинянЕреван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - Пашинян
Вопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны - ЛавровВопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны - Лавров
На основе общих духовных ценностей.На основе общих духовных ценностей.




Замглавы МИД Казахстана: Армения не предпринимала юридических действий для приостановления членства в ОДКБЗамглавы МИД Казахстана: Армения не предпринимала юридических действий для приостановления членства в ОДКБ