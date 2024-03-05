Вторник, 5 Марта 2024 15:05

АрмИнфо. В Ереване торжественно отпраздновали Национальный праздник Болгарии - День освобождения от османского ига и воскрешения болгарского государства.

Посол Болгарии в Армении Калин Анастасов на приеме по случаю Национального праздника, отметил, что 146 назад, его страна, освободившись от Османского ига, вновь появилась на карте Европы в качестве свободного и независимого государства.

"На фундаменте, который оставили нам наши предки, мы сегодня развиваем наше государство", - сказал посол.

Вместе с тем Анастасов отметил, что официальная София развивает свои связи и с дружественным Ереваном. "У нас всегда были хорошие связи с армянским народом, который много сделал для Болгарии. И мы это помним", - сказал он, добавим, что сегодня армяно-болгарские отношения динамично развиваются.

В этом ключе он обратил внимание на визиты высшего руководства Армении в Болгарию, в рамках которых состоялись плодотворные дискуссия по повестке развития двустороннего сотрудничества.

"У нас прекрасные политические отношения. Но, нам есть над ещё чем работать в экономическом секторе, а также в сфере образовании и молодежи, поскольку именно за молодежью наше будущее", - сказал посол.

Болгарский дипломат назвал положительным результатом запуск прямого рейса между Ереваном и Софией в прошлом году. "Уже более 20 тысяч граждан воспользовались этими рейсами. Полагаю, после 31 марта, когда Болгария официально станет частью Шенгенской зоны, интерес к нашей стране еще больше повысится для граждан Армении. И наши граждане получили возможность открыть для себя Армению", - сказал дипломат, также указав на наличие потенциала для армяно-болгарского взаимодействия в энергетической сфере.

В свою очередь замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян поздравив дружественную Болгарию с национальным праздником, напомнил, что армяне участвовали в борьбе болгарского народа за независимость.

"Болгария была в числе первых государств, которые дали пристанище тем, кто бежал от геноцида армян в Османской империи. Наши взаимодействие достаточно содержательное, динамично развиваются двусторонние отношения. Достаточно интенсивны взаимные визиты: президент Армении побывал в Софии, глава МИД, состоялись политические консультации", - добавил армянский дипломат.

При этом Ованнисян констатировал, что Болгария является одним из

важнейших партнеров Армении в Европе, и всегда поддерживает все

совместные инициативы. "Между нашими народами сложились теплые

отношения. Это действительно дружественный для нас народ и

проверенный партнер", - резюмировал замглавы МИД Армении.

Для гостей выступление подготовил и ансамбль школы № 131 им. Пейо Яворова в Ереване.

На мероприятии присутствовали дипломаты зарубежных государств, аккредитованные в Армении, государственные чины, общественно-политические деятели и СМИ.