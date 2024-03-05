Вторник, 5 Марта 2024 14:59

АрмИнфо. Скопления вражеских сил на границе с Арменией не наблюдается. Об этом 5 марта в пантеоне "Ераблур" в беседе с журналистами заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант Эдвард Асрян на просьбу дать оценку тому, что враг скапливает силы на границе с РА в направлении Сюника.

Он заверил, что ВС Армении внимательно следят за ситуацией, за передвижением ВС АР, и скоплений нет. "Оперативную ситуацию оцениваю как относительно стабильную", - добавил Асрян.

Напомним, что 13 февраля вражеские силы предприняли очередную агрессию в направлении позиций ВС РА у Неркин Ханд, в результате чего погибли четверо армянских военных.

Касательно близкого расположения азербайджанских позиций к селу Неркин Ханд начальник Генштаба решил разъяснять журналистам, что собой представляет линия соприкосновения. "Линия соприкосновения представляет собой такую структуру, в которой размещены позиции как с нашей, так и с вражеской стороны, и если у противника 20 позиций, то, наверное, с нашей стороны их столько же, не буду раскрывать их количество. ВС РА выполняют стоящие перед ними задачи", - сказал он.

Высокопоставленный военный также проинформировал, что следствие по инциденту в Неркин Ханд не завершено и добавил, что оборонное ведомства выступит с заявлением, когда процесс будет завершен.

На замечание журналиста, почему вражески силы не оттесняются с суверенных территорий Армении, высокопоставленный военный заявил, что не может ответить на этот вопрос, поскольку он содержит государственную тайну.

Асрян также не стал отвечать на вопрос о том, какие есть проблемы с поставками оружия из России и правда ли, что после войны РФ не выполняет свои обязательства по поставкам. Он вновь сослался на гостайну. "Я, как военный, начальник Генерального штаба Вооруженных сил, не имею права отвечать на ваш вопрос в этой обстановке", - сказал он.

Начальник Генштаба Армении также размыто ответил на вопрос о возможных последствиях выхода страны из ОДКБ. "Мы пока еще не вышли из ОДКБ, а остальная часть ответа уже содержит гостайну", - сказал он, добавив, что всё взаимодействие между Арменией и ОДКБ остается лишь на бумаге, практического взаимодействия нет.