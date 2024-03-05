важен не только с точки зрения развития инфраструктуры, но и для установления стабильности в регионе - вице-премьер" class="img-thumbnail col-xs-5 col-sm-4 col-md-5" style="margin:5px;"/>"Перекресток мира> важен не только с точки зрения развития инфраструктуры, но и для установления стабильности в регионе - вице-премьер