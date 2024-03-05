Вторник, 5 Марта 2024 14:54

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении в знак доброй воли передала азербайджанского военнослужащего Руслана Панахова, незаконно перешедшего армянскую границу Азербайджану. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве напомнили, что 28 февраля в районе 05:15, военнослужащие Минобороны Армении задержали в приграничном районе общины Тех Сюникской области военнослужащего ВС Азербайджана, который незаконно пересек армяно- азербайджанскую линию соприкосновения войск.

В связи с инцидентом Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА

"В ходе следствия было установлено, что военнослужащий ВС Азербайджана, пересек государственную границу Республики Армения, в

результате бегства и дезориентации на местности вблизи позиций ВС Армении.

В знак доброй воли и во исполнение соглашения, достигнутого между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на высшем уровне, о том, что военнослужащие обеих сторон, сбившиеся с пути и оказавшиеся на противоположной стороне, должны быть возвращены в кратчайшие сроки, РА решила передать Руслана Пенахова азербайджанской стороне",

- заявили в СНБ Армении.

Примечательно, что в отличие от Армении, Азербайджан почему-то такую добрую волю не проявляет к армянским военным и гражданским лицам. Так, к примеру резервисту ВС Армении Гагику Восканяну, самовольно покинувшему боевой пост летом прошлого года и оказавшемся на азербайджанской стороне из-за дезориентации на местности в Баку сразу было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, контрабанде и терроризме. Кроме того, азербайджанская сторона в том же году весной похитила в Сюнике двух армянских военных, которые везли снабжение на боевые позиции, и обвинила их в попытке диверсионного проникновения, также заключив под стражу.

Мы уже не говорим о сотнях военных и гражданских лиц, удерживаемых в заложниках в Азербайджане с осени 2020 года. О гражданах Арцаха, которые были похищены осенью прошлого года. Все они продолжают находиться в заложниках у Азербайджана на фоне бездействия международного сообщества и авторитетных организация в области защиты универсальных прав человека.