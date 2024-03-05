Вторник, 5 Марта 2024 14:46

АрмИнфо. Мемориальная доска с именем героя Арцаха артиллериста Альберта Ованнисяна исчезла со стены медицинского центра Канакер-Зейтун. Об этом в Фейсбук сообщит отец героя. Он напомнил, что отделение пластической реабилитации и микрохирургии медцентра было названо в честь Альберта в 2021 году. "А сейчас на полу, прямо под следом от исчезнувшей доски, валяется мусор в мешках", - посетовал отец Альберта.

Ранее стало известно, что по указанию властей Армении в школах, воинских частях и других учреждениях стали исчезать уголки "Славы". Несмотря на то, что в Минобороны Армении заверили, что это временное явление и уголки обновляются из-за износа, на деле, уголки перманентно исчезают.

На днях граждане писали, что фотографии павших героев пропали в военкомате в Арабкире. Отметим, что фото артиллериста Альберта облетели весь мир во время 44-дневной агрессии Азербайджана против Арцаха. Его фото стало неким символом борьбы и веры в победу. Он погиб 8 октября 2020 года и был похоронен в воинском пантеоне "Ераблур". Погибшему в третьей арцахской войне Альберту Ованнисяну присвоено звание "Герой Арцаха".