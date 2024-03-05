Вторник, 5 Марта 2024 14:42

АрмИнфо. Инициатива властей Армении <Перекресток мира> важна не только с точки зрения развития инфраструктуры, но и для установления стабильности и мира в регионе. Об этом в ходе встречи с делегацией Всемирного Банка, возглавляемой вице- президентом ВБ по странам Европы и Центральной Азии Антонеллой Басани, заявил вице-премьер РА Мгер Григорян.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, в ходе встречи вице-премьер, указав на конструктивное сотрудничество с ВБ по всем ключевым направлениям, подчеркнул его важность с точки зрения применения передового опыта в Армении.

Собеседники отметили и инициативу по созданию <Академгородка>. В этом контексте Мгер Григорян отметил важность сотрудничества с ВБ в сфере образования, подчеркнув необходимость иметь более конкурентоспособную систему образования.

Стороны также обсудили возможности углубления сотрудничества в сферах реформ государственного управления, цифровизации, человеческого капитала, энергетической и коммуникационной инфраструктуры, а также рынка капитала.