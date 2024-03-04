Понедельник, 4 Марта 2024 20:27

АрмИнфо.Болгария в развитии двустороннего оборонного сотрудничества руководствуется принципом не навредить третьей стороне. Об этом 4 марта в Ереване, на приеме по случаю Национального праздника Болгарии, в беседе с журналистами заявил болгарский посол в Армении Калин Анастасов.

Так на уточнение, готова ли София развивать взаимодействие в оборонной сфере с Ереваном принимая во внимание сообщения в СМИ о том, что недавно Азербайджан закупил партию вооружения у Болгарии, Анастасов констатировал, что никто не знает, что это был за самолет и что он перевозил.

"Никто не знает, что это за самолет был, по какой причине он летел. У нас сложились хорошие отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, и в этих отношениях мы руководствуемся тем, чтобы это взаимодействие не несло угрозу третей стороне", - сказал он, добавив, что Ереван и Болгария могут изучить перспективы развития сотрудничества в оборонной сфере.

Отметим, что ранее в СМИ тиражировалась информация о том, что азербайджанский грузовой борт совершил полеты в Бургас, откуда перевозил ранее приобретенное оружие.