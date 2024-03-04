Понедельник, 4 Марта 2024 20:26

АрмИнфо. Трехстороннее сотрудничество Армения- Греция-Кипр в сфере обороны считаю успешным и полагаю возможным четырехстороннее сотрудничество Армения-Греция-Франция-Индия. Об этом 4 марта в Ереване на совместной пресс-конференции с министром обороны Армении Суреном Папикяном заявил министр национальной обороны Греции Никос Дендиас.

"Мы создали успешное трехстороннее оборонное сотрудничество между Арменией, Грецией и Кипром. Но могут быть и другие трехсторонние или четырехсторонние отношения с Францией и Индией - с важными странами, важными державами, очень мощными общими друзьями Армении и Греции", - заявил Дендиас.

Вместе с тем он отметил, что обсудил с армянским коллегой в Ереване возможности развития армяно-греческих двусторонних связей в рамках военного и военно- технического сотрудничества, после чего была подписана программа военного взаимодействия на текущий год, которые еще больше сблизят ВС двух стран.

"И ранее у нас были достижения, многие представители ВС РА прошли обучение в военных школах Греции. Надеюсь, что мы сможем принять и многих других. Мы также запланировали инновационные достижения в сфере инновационной обороны. У нас есть новый компонент законодательства, который способствует военным исследованиям и инновациям в Армении. Мы будем очень рады, если и заинтересованные армянские компании примут участие в этой системе", - сказал чиновник.

В тоже время министр отметил, что Греция выступает за решение всех вопросов мирным путем. "Мы решительно и принципиально против любых военных действий, любых односторонних военных действий в этом регионе. Мы считаем, что мир - это самое важное, поэтому выступаем за установление мира между Арменией и Азербайджаном в рамках международного права", - заявил Дендиас.

В целом говоря о визите в Ереван, греческий чиновник отметил, что это уже его третий визит в Армению, на этот раз в качестве министра национальной обороны Греции, добавив, что эта встреча является продолжение переговоров, начатых в декабре 2023 года в Афинах.

"История объединяет нас. Мы прошли через испытание, наши народы вместе пострадали, и это создало очень прочные связи не только между нашими странами, но и между армянским и греческим народами.

Я сегодня, обязательно, посещу Мемориальный комплекс жертвам Геноцида, чтобы помолиться, а также поразмышлять о нашем общем будущем. Наши отношения обусловлены не только прошлым, но и очень важными обстоятельствами, одним из которых является процветающая армянская община в Греции, а также небольшая, но будем надеяться растущая греческая община в Армении", - отметил греческий министр.

Вместе с тем он обратил внимание, что мир сегодня являемся свидетелями того, как нарушаются международные соглашения, нарушаются правила ООН, и все мировое сообщество должно создать общий фронт для противодействия данным вызовам.

"Мы должны показать, что готовы справиться с развитием конфликтов. Конечно, все это должно быть сделано в рамках международного права", - заявил Дендиас, добавив, что его всегда трогает гостеприимство в Армении.

"Тепло, которое я здесь получаю, действительно, трогает мое сердце, каждый раз, когда я приезжаю в Ереван. Не думаю, что есть какое-либо другое место, где можно чувствовать себя как дома. Вместе мы добьемся больших успехов и станем ближе, хотя мы уже близки", - резюмировал Дендиас.