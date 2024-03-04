Понедельник, 4 Марта 2024 20:23

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с министром национальной обороны Греции Никосом Дендиасом, прибывшего в Ереван с официальным визитом, отметил, что в РА ценят его связь с Арменией и приверженность углублению армяно-греческих связей.

"Конечно, в вашем новом статусе у вас также достаточно содержательная повестка дня. Я рад, что вам уже удалось провести эффективные переговоры и дискуссии в продолжение переговоров, состоявшихся днями ранее между мной и премьер-министром Греции.

Конечно, углубление нашего сотрудничества в различных областях - это повестка совместно принятая правительствами наших двух стран, и я этому очень рад. Во время моего визита у нас была возможность обсудить нашу двустороннюю повестку дня, даже трехстороннюю повестку дня. Я очень рад, что у нас есть единый подход к тому, что делать в будущем, и очень рад, что нам удалось создать такую динамику", - добавил Пашинян.

При этом он констатировал, что оборонное сотрудничество между Арменией и Грецией не чем-то новое, есть достаточно серьезный багаж опыта. "Но в связи с этими новыми обстоятельствами интерес также растет, и очень важно иметь правильную политическую волю для удовлетворения этих новых требований и возможностей, а также для решения всех проблем", - продолжил премьер Армении.

В свою очередь греческий министр поблагодарил Пашиняна за усилия по укреплению двусторонних оборонных связей.

"У нас состоялась содержательная беседа с господином Папикяном, который также посетил нас в декабре 2023 года. Мой визит состоялся после его визита в Афины. В этот раз у нас была очень практическая встреча, то есть не только в плане дискуссий, но и в плане практических шагов.

Уверен, он проинформирует вас о наших предстоящих мероприятиях. Мы видим себя страной, которая будет помогать Армении, насколько это возможно, учитывая наши исторические связи, а также потому, что мы очень близкие страны, и мы очень хотим это сделать", - добавил он.

Собеседники подтвердили приверженность реализации ранее достигнутых договоренностей, коснулись сотрудничества в военном образовании и

других направлениях.

Состоялся обмен мнениями о процессах, происходящих в регионе Южного Кавказа, шагах по обеспечению регионального мира и стабильности.