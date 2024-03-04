Понедельник, 4 Марта 2024 19:14

АрмИнфо.Запланированные на завтра работы по демонтажу на улице Львовян не будут проведены. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил вице-мэр Еревана Армен Памбукчян, ссылаясь на итоги встречи с жителями данной улицы, дома которых городские власти намерены снести. Территория, на которой возведены дома, согласно заявлению столичной мэрии, является общественной собственностью.

<Действия общины не направлены на создание проблем жителям города, наша задача - вернуть Еревану общественные территории, увеличивая площадь зеленых территорий>, - отметил Памбухчян.

Вместе с тем он сообщил, что относительно дальнейших действий по данному вопросу обсуждения состоятся также в расширенном составе.

Напомним, что 29 февраля по решению мэра Еревана, на улице Львовяна (административный район Нор-Норк) были проведены работы по сносу 8 незаконных строений, в которых жили люди на протяжении 10 и более лет.

Местные жители отметили, что решение столичного муниципалитета застало их врасплох. Ранее они обращались в мэрию с заявлениями о приватизации домов, однако реакции никакой не было. Граждане уверены, что вместо их домов будут построены элитные многоэтажные здания.

Сегодня у здания мэрии прошла акция уже другой группы граждан, проживающих на улице Львовян, дома которых также планируют снести. Последние требовали встречи с мэром для поиска компромиссного решения. Жители утверждали, что неоднократно обращались в уполномоченные органы для приватизации домов, однако по разным причинам им отказывали. В частности граждан просили подождать пока не будут проведены работы по картографии. Примечательно, что получая отказ, тем не менее, многие из них выплачивали налог на имущество, на эти адреса им приходит почта, оповещения о штрафах, повестки в армию и т.д. Жители за десятки лет озеленили эти территории, решили вопрос с коммунальными услугами, выплачивали добросовестно за электричество, газ и воду.

Участники акции заявили, что готовы войти в законное поле и выплатить задолженные государству суммы, принять участие в инициативах мэрии по озеленению и др.