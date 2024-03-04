Понедельник, 4 Марта 2024 18:53

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 17 на улице Е. Тадевосяна, 1, 3, 5, 7, 9 на переулке ул. Е. Тадевосяна, частные дома улицы Е. Тадевосяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 16, 17 в 16-ом квартале, жилые дома 157, 159, 163, 165, 167 на улице Бабаджаняна, жилые дома 44, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 46 на пр. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах Норка 7, 9, 11, 13, 17, частный дом 180 на улице Норки Айгинер, частные дома на 1-ом переулке 13-ой улицы Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-17:00 жилые дома 1-5 на 1-ом тупике Улнеци, школа N173, жилые дома 6/1-6/6 на улице Давида Анахта, жилые дома 63-67 на улице Барбюса, жилой дом 1 на улице Киевяна, частные дома 1-51 на 13-ой улице Канакера;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично город Эчмиадзин; села Хоронк и Артимет;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Ланджазат;

10:00-13:00 частично село Аралез;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Микояна, Нарекаци в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-15:00 община Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 2, 3 общины Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); питьевая вода Еревана, садоводческая компания “Зовуни”;

11։00-16։00 частично село Зовк; кварталы “Х. Абовян”, “П. Севак” в селе Ариндж;

в Гегаркуникской области:

11։00-11:30 населенный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

09:30-11:00 жилые дома 11, 13 на улице Лернагорцнери в городе Каджаран.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома на 7-ой улице, частные дома 202, 203, 205 на улице Норки Айгинер, частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы С. Ханзадяна, частные дома, прилегающие к пр. Мясникяна, гостиница “Рыцарь” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здания школ NN18, 161 в Норк Мараше; жилые дома 34, 36 на пр. Багратуняца, улица С. Таронца, частные дома на 4-ом переулке пр. Багратуняца, частные дома на 2-ом переулке улицы Араратяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 1, 9, 10 в кв. “Давташен”, жилые дома 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 147, 149, 153, 153/1 на улице Бабаджаняна, жилой дом 5 на улице Мазманяна;

11:00-14:00 жилые дома 7/1, 7/2 16 на 1-ой улице Аванесова; 1, 3, 5 на 4-ой улице;

11:00-17:00 жилые дома 5/2, 7, 7/1, 7а на улице Сундукяна, жилые дома 8, 10 на улице Гр. Кочара, жилые дома 27, 27/1 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 51, 190 и частные дома 45-184 на улице Антараин, жилые дома 72, 86, 88, 90, 92, 92/1 и частные дома 74-86 на улице Сармени, жилые дома 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 на улице Адонца, жилой дом 36/8 на улице Мамиконянца, жилые дома 5, 5/3, 10, 11 и частные дома 5-11 в кв. “Канакер ГЭС”, частные дома 2/4, 5/9, 5/162, 14/5 на улице Гапанцяна и прилегающие территории;

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично села Апага, Лусагюх; село Паракар;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Ланджазат;

10:00-13:00 частично улицы Шаумяна, Ханджяна, Гукасяна в городе Арарат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Микояна, Севака в городе Ехегнадзор; частично улица Шаумяна и частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

в Котайкской области:

10:00-16:00 община Арзни полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал “Коюги” в Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично абоненты (не являющиеся жильцами) города Бюрегаван;

10։30-13:30 жилые дома 1-30 в 5-ом квартале, жилые дома 5-12, 30-33 в 6-ом квартале, школа N2, ясли-детские сады “Лусабац”, “Грашк”, столовая благотворительной общественной организации “Аракелутюн Айастан”, музыкальная школа, филиал компании “Ардшинбанк”, супермаркет “Вагас” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) общины Чаренцаван;

11։00-16։00 частично село Зовк; кварталы “Х. Абовян”, “П. Севак” в селе Ариндж;

11։00–16:30 улицы Маяисян, Пахлавунянц, Мгера Мкртчяна, Сараланджи, Чаренца, полиция, школа, детский сад, гостиница “Воску Ашхар”, ООО “София Аракелян”, дома отдыха имени “Микаэль Варданян”, “Валерий Брюсов”, “Адомас”, “Кусастан-Айастан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

в Тавушской области:

10:30-12:30 международная школа “ЮдаблЮСи Дилиажн Колледж”) в городе Дилижан;

12:00-12:30 Дилижанский учебно-исследовательский центр центрального банка;

12:00-13:00 села Птгаван, Баграташен, Дебедаван, Дехдзаван, Арчис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:30-13:00 частично улицы Калинина, Гетапня;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Дсех и Чкалов;

в Ширакской области:

11:00-16:00 жилые дома 8, 10 на улице А. Хачатряна в кв. “Ани”, жилой дом 1 на 7-ой улице А. Хачатряна, жилые дома 9, 11 на улице М. Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гюмри;

в Сюникской области:

11:00-12:00 село Уйц;

11:00-13:30 частично село Дарбас;

12:30-13:30 улицы Тиграна Меца, Гая 1-5, Гевога Арустамяна в городе Сисиан;

14:00-15:00 улицы Сюника 1, 2, 3, 4, 5 в городе Сисиан; село Гитатах;

15:30-16:30 улица Паруйра Севака, частично улица Сюника в городе Сисиан; село Лцен.