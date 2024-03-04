Понедельник, 4 Марта 2024 18:39

АрмИнфо. Бывший замначальника Генштаба ВС РА, генерал-лейтенант Тиран Хачатрян освобожден из-под стражи под залог в 5 млн драмов и подписку о невыезде. Об этом сообщил его адвокат Вараздан Арутюнян в Facebook-e.

Напомним, что бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Тиран Хачатрян арестован в связи с инцидентом, зафиксированным в ресторане села Арамус. По версии следствия, 11 января 2024 года Хачатрян участвовал в ссоре в ресторане, выстрелил из наградного оружия, случайно ранив одного из посетителей.