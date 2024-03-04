Понедельник, 4 Марта 2024 18:39

АрмИнфо. Бывший председатель Комитета градостроения РА Ваагн Вермишян, арестованный в феврале 2020 года, будет освобожден из-под стражи, сообщил в соцсети адвокат Александр Кочубаев.

<Сегодня через 4 года и 1 месяца из-под незаконного ареста будет освобожден (бывший) глава Комитета по градостроительству Ваагн Вермишян>, - написал Кочубаев.

Антикоррупционный апелляционный суд сегодня удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения.

Напомним, что в мае 2023 года суд приговорил Вермишяна к заключению сроком на 8 лет. В Европейский суд была подана жалоба на решение об аресте.

Вермишян обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности, а также во взяточничестве в особо крупных размерах. Обвинения в даче взяток и преступном пособничестве предъявлены и другим лицам. Всего по уголовному делу проходят восемь человек.