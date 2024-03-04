Понедельник, 4 Марта 2024 17:39

АрмИнфо. Глава оборонного ведомства Армении Сурен Папикян принял министра национальной обороны Греции Никоса Дендиаса, прибывшего в Республику Армения с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба МО РА, в административном комплексе Минобороны состоялась торжественная церемония встречи Дендиаса с участием почетного караула и военного оркестра. Прозвучали государственные гимны Армении и Греции.

Затем, состоялась встреча тет-а-тет двух министров, за которой последовала встреча делегаций в расширенном составе.

В ходе встречи был обсужден ход сотрудничества между Арменией и Грецией в области обороны, работ, проделанных в направлении достигнутых в ходе состоявшихся в декабре 2023 года в Афинах договоренностей, намечен ряд новых направлений сотрудничества.

Достигнута договоренность придать новый импульс военно-техническому сотрудничеству после ратификации Соглашения о военно-техническом сотрудничестве между правительствами двух стран.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.

Напомним, что в декабре 2023 года Армения и Греция подписали соглашение о военно- техническом сотрудничестве. Документ, который в Афинах подписали министры обороны двух стран Сурен Папикян и Никос Дендиас, включает военно- техническое направление, обмен опытом, образовательную, учебно-тренировочную, тактическую подготовку и другие направления.