Понедельник, 4 Марта 2024 17:39

АрмИнфо. Армянский народ еще раз убедился, что Азербайджан абсолютно не готов к стабильному, искреннему и прочному миру с Арменией. Об этом говорится в заявлении совета инициативы <Айакве> (<Армянский референдум>).

"С большой болью узнали, что диктаторский режим в Баку разрушил один из символов независимой государственности Арцаха - здание Национального Собрания Республики Арцах. Снос здания НС Арцаха, по нашему глубокому убеждению, является ответом диктаторской администрации Баку на инициативу парламента Арцаха последнего созыва, целью которой является организация возвращения граждан Арцаха. в свои родные дома под эффективными международными гарантиями. Поэтому этот гнусный акт вандализма является сигналом того, что Баку не намерен мириться с достойным въездом армянина в Арцах>, - подчеркивается в заявлении.

В документе отмечается, что этим шагом Азербайджан еще раз показал всему миру свое геноцидное и варварское лицо. Не выдерживает должной критики молчание международного сообщества в целом и бездействие российской миротворческой миссии, в частности.

<Политика Баку является также результатом антинациональной и бесхребетной позиции администрации, захватившей власть в Республике Армения. Все это показывает, что антигуманный образ действий врага прекратится только тогда, когда армянский народ нанесет сплоченный и достойный контрудар бакинскому режиму, стремящемуся совершить геноцид>, - сказано в заявлении инициативы.