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АрмИнфо. Армянский народ еще раз убедился, что Азербайджан абсолютно не готов к стабильному, искреннему и прочному миру с Арменией. Об этом говорится в заявлении совета инициативы <Айакве> (<Армянский референдум>).
"С большой болью узнали, что диктаторский режим в Баку разрушил один из символов независимой государственности Арцаха - здание Национального Собрания Республики Арцах. Снос здания НС Арцаха, по нашему глубокому убеждению, является ответом диктаторской администрации Баку на инициативу парламента Арцаха последнего созыва, целью которой является организация возвращения граждан Арцаха. в свои родные дома под эффективными международными гарантиями. Поэтому этот гнусный акт вандализма является сигналом того, что Баку не намерен мириться с достойным въездом армянина в Арцах>, - подчеркивается в заявлении.
В документе отмечается, что этим шагом Азербайджан еще раз показал всему миру свое геноцидное и варварское лицо. Не выдерживает должной критики молчание международного сообщества в целом и бездействие российской миротворческой миссии, в частности.
<Политика Баку является также результатом антинациональной и бесхребетной позиции администрации, захватившей власть в Республике Армения. Все это показывает, что антигуманный образ действий врага прекратится только тогда, когда армянский народ нанесет сплоченный и достойный контрудар бакинскому режиму, стремящемуся совершить геноцид>, - сказано в заявлении инициативы.
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|Главы оборонных ведомств Армении и Греции обсудили последние процессы на Южном Кавказе
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|Более 60 % респондентов в Армении сочли неправильным решение властей не проводить мероприятия в годовщину начала Арцахского движения
|Преобладающее большинство граждан Армении поддерживают укрепление армяно- французского сотрудничества в оборонной сфере
|Опрос: Большинство респондентов в Армении против разрыва армяно-российских отношений
|Опрос: Более 80 % опрошенных в Армении видят угрозу новой войны в регионе
|Службу госохраны возглавил Артур Гаспарян
|Кремль: Контактов между Путиным и Пашиняном пока не предусмотрено
|Араксия Сваджян: Новый образовательный стандарт во всех школах Армении будет внедрен в течение последующих 4 лет
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|Москва исходит из презумпции, что у нее не возникнет серьезных препятствий для реализации своих планов в Армении - Давид Ананян
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|Глава МИД Армения на полях Анталийского дипломатического форума провел ряд двусторонних встреч
|Мирзоян: Разблокирование региональных инфраструктур должно происходить на основе принципов равенства и взаимности
|Отказ от пребывания в ОДКБ и понижение планки отношений с РФ будет иметь последствия для Армении - депутат
|"Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 4 и 5 марта
|Арман Татоян: Село Неркин Ханд с трех сторон окружено 25 позициями азербайджанских военных
|Политолог: Запад делает все, чтобы вытеснить Россию с Южного Кавказа
|Глава оборонного ведомства Греции сегодня прибудет в Ереван
|Температура воздуха в Армении продолжит повышаться
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|Гурбангулы Бердымухамедов: Туркменистан ориентирует нейтралитет во имя мира и развития
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|Лавров: Мы все ждем каким будет окончательное решение Армении по ОДКБ
|Тюрколог: Единственным реальным партнером Евросоюза и НАТО на Южном Кавказе является Турция
|Споуксмен: В Офисе президента Украины никогда не сообщали о визите Владимира Зеленского в Азербайджан и Армению
|Микки Маус и Вардавар: Disney посвятил одну из серий своего популярного мультфильма армянскому празднику
|Армения и Франция обсудили сотрудничество в рамках НАТО
|Армения не вела обсуждений с ЕС об отправке наблюдателей на границу с Турцией - Секретарь Совбеза
|Григорян: Армения сократила объемы военно-технического сотрудничества с Россией до менее 10%, диверсифицируется и экономика
|Борис Саакян назначен послом Армении в Ватикане
|В Анталье встретились главы МИД Армении и Турции
|Обсуждено сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.
|Айк Мамиджанян: В отличие от властей я понимаю, на какой договорно-правовой базе российские пограничники находятся в аэропорту "Звартноц"
|Эрдоган: Турция продолжит процесс нормализации отношений с Арменией в координации с Азербайджаном
|Рубинян: Армения готова хоть сейчас нормализовать отношения с Турцией и открыть границы
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|Рубинян: Армения приобретает вооружение исключительно для защиты на фоне тех очевидных угроз, которые исходят из Азербайджана
|Тойво Клаар: Настало время отложить оружие и стимулировать мир на Южном Кавказе
|Брюссель лишь прислушался на просьбы властей Армении о желании диверсифицировать свою безопасность и экономику - Марагос
|Артур Ованнисян: Учитывая государственные интересы Армения, в повестке "Гражданского договора" укрепление тесных отношений со странами ЕС
|Гражданский договор: Пограничный контроль основных воздушных узлов Армении должен осуществляться представителями госорганов РА
|В Анталье стартует III дипломатический форум - Армению представляет Мирзоян
|Пашинян почтил память жертв 1-го марта 2008 года
|Европарламентарий: После вторжения в Нагорный Карабах Баку попытается стереть тысячелетнее присутствие армян в регионе
|Перч Седракян покидает пост главы Всеармянского благотворительного союза: Имя нового президента уже известно
|Автором скульптуры Шарля Азнавура, которая будет установлена на одноименной площади в Ереване, стал Давид Минасян
|Пашинян портит отношения с Москвой по заказу Анкары: Грант Багратян
|Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян подал в отставку
|Спикер: Армения не может себе позволить применить право силы, потому что физически мы не сильнее Турции или Азербайджана
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