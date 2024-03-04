Понедельник, 4 Марта 2024 17:37

АрмИнфо. Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани опроверг слухи о подписании между ИРИ и Арменией соглашения о безопасности.

Как сообщает Телеграмм-канал Иран сегодня, в ответ на соответствующий вопрос, Нассер Канани, заявил: "Я не располагаю информацией о подписании такого соглашения". Отношения между Ираном и Арменией конструктивны и основаны на взаимных интересах в рамках укрепления безопасности и стабильности региона".

Говоря о так называемом "Зангезурском коридоре", он подчеркнул, что позиция ИРИ по этому вопросу неизменна. "Мы неоднократно выражали свою позицию по этому вопросу. Эта позиция не изменилась и не изменится", - подчеркнул иранский дипломат.

Напомним, что Иран, в ответ на попытки азербайджано-турецкого тандема силовым путем заполучить экстерриториальный коридор через территорию Армении, неоднократно заявлял, что не потерпит заполучения подобного маршрута в нарушение суверенитета РА, и что территориальная целостность стран региона "красная черта".