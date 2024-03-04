Понедельник, 4 Марта 2024 15:30

АрмИнфо.На планете нет другой такой страны, которая бы своими военно-политическими возможностями сделала для Армении больше, чем Россия во время 44-дневной войны. Подобного мнения придерживается экс-директор СНБ Армении Микаел Амбарцумян.

Военный считает, что эта волна русофобии в Армении имеет объективные и субъективные причины.

"Одно очевидно: она будет иметь последствия, которые сегодня предвидеть просто невозможно. Главное, обеспечить благоприятный выход, будущее для армянского мира.

В этой ситуации хотелось бы напомнить, озвучить один очень важный факт: на планете нет другой такой страны, которая бы своими военно-политическими возможностями сделала для Армении во время 44-дневной войны больше, чем Россия. Это факт, который не может быть опровергнут ни действующими властями, ни крайне русофобскими силами",

- заявил армянский офицер, занимающий пост главы СНБ во время 44-дневной войны.

По его словам, размещение российских войск в Сюнике во время войны, создание каждой новой опорной точки, где развевался российский флаг, в Армении принимали с воодушевлением и чувством присутствия рядом мощного союзника.

"Он был сдерживающей силой для противника. Нельзя быть неблагодарными. В отдельных случаях это становится похожим на предательство.

Вероятно, можно было ожидать от России большего. Никто не может это оспаривать, однако факт остаётся фактом, что Россия находилась на позиции стратегического союзника и, в конце концов, её усилиями была остановлена война, что также обязательно нужно помнить и ценить", - отметил Амбарцумян.

При этом он добавил, что этой публикацией никоим образом не стремился недооценить роль других дружественных для Армении стран. Однако, по его словам, правду нужно знать и представить общественности.

Отметим, что власти Армении неоднократно обвиняли Россию в невыполнении союзнических обязательств перед лицом азербайджанской агрессии. Кроме того, в последнее время различными силами осуществляются попытки дискредитировать деятельность российских пограничников в Армении. Недовольства звучали и из уст высшего руководства страны.