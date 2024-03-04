Понедельник, 4 Марта 2024 15:25

АрмИнфо. С утра у здания мэрии собрались жители улицы Львовяна, чьи дома согласно решению городских властей будут снесены для озеленения данной территории, на которой десятилетиями они живут.

Граждане пришли к мэрии с единственной просьбой - поговорить с мэром Еревана Тиграном Авиняном, чтобы понять на какой территории будут проведены работы по сносу и озеленению с надеждой на компромиссное решение.

В беседе с журналистами, граждане рассказали, что их дома были построены на территории бывшего садоводческого предприятия.

Документов, подтверждающих собственность, естественно, нет. Но по их заверению, обращаясь неоднократно на протяжении лет в уполномоченные органы, чтобы приватизировать дома, которые они построили собственными руками, получали отказ. Последних просили подождать, пока будут проведены картографические работы. Примечательно, что получая отказ, тем не менее, многие из них выплачивали налог на имущество, на эти адреса им приходит почта, оповещения о штрафах, повестки в армию и т.д. Жители за десятки лет озеленили эти территории, решили вопрос с коммунальными услугами, выплачивали добросовестно за электричество, газ и воду.

<Мы всегда были готовы и сейчас готовы войти в законное поле и выплатить за наши дома столько, сколько задолжали государству. Если есть вопрос расширения дороги, мы готовы и это обеспечить, если речь идет об озеленении, то мы готовы активно вовлечься в эти работы>, - сказал один из жителей улицы Львовяна. Для граждан негодование и удивление вызывает то, что на этой же <спорной> территории, которая согласно городским властям принадлежит общине Ереван, есть многоквартирные здания, которые приватизированы, и идет строительство еще одной высотки, однако им в приватизации отказывают. <Мы просим как в отношении их, так и в отношении наших одноэтажных, двухэтажных домов - статус. Давайте придем к компромиссу>, - отметили они.

За время проведения акции жители поговорили с членом Совета старейшин от партии <Мать Армения> Мануком Сукиасяном, директором ГНКО <Озеленение и охрана окружающей среды> Арменом Бегояном, начальником управления информации мэрии Еревана Тароном Геворкяном, который выслушав граждан, лишь пообещал передать их просьбу о желании встретиться мэру Тиграну Авиняну.

В результате участников акции согласился принять вице-мэр Еревана Армен Памбухчян. Встреча проходит без участия представителей СМИ.

Напомним, что 29 февраля по решению мэра Еревана, на улице Львовяна (административный район Нор-Норк) были проведены работы по сносу 8 незаконных строений, в которых жили люди на протяжении 10 и более лет.

Местные жители отметили, что решение столичного муниципалитета застало их врасплох. Ранее они обращались в мэрию с заявлениями о приватизации домов, однако реакции никакой не было. Граждане уверены, что вместо их домов будут построены элитные многоэтажные здания.

При этом мэрия Еревана выступила с заявлением, в котором говорится, что городские власти рассмотрят вопрос о предоставлении временного жилья гражданам, чьи дома были снесены по решению мэрии.

<Думаю, что ни для кого не секрет, что городские власти проводят политику возвращения ереванцам оккупированных общинных территорий. В соответствии с этим мэр Еревана принял решение освободить общинную собственность от незаконных строений на улице Львова административного района Нор-Норк. Мы знаем, что по одному из адресов фактически проживает одна семья. В результате обсуждений община рассмотрит возможность предоставления им временного жилья>, - отметил вице-мэр Армен Памбухчян.