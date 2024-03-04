Понедельник, 4 Марта 2024 15:07

АрмИнфо. Более 60 % респондентов в Армении сочли неправильным решение армянских властей отказаться от проведения мероприятий в годовщину начала Арцахского освободительного движения. Об этом свидетельствуют итоги опроса "Французский поцелуй", консалтинговой компании MPG.

Так, на просьбу выразить позицию к тому, что власти Армении не организовали никаких мероприятий в 36-ую годовщину начала Арцахского освободительного движения, 17.1% опрошенных сочли это однозначно правильным шагом, 12.7% - скорее правильным, 15.3% - скорее

неправильным, 45.2% - однозначно неправильным, еще 9.7% - затруднились ответить.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Республики Армении в период с 26 февраля по 28 февраля этого года, объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.