Понедельник, 4 Марта 2024 14:59

АрмИнфо.Преобладающее большинство граждан Армении поддерживают укрепление армяно-французского сотрудничества в оборонной сфере. Об этом свидетельствуют итоги опроса "Французский поцелуй", консалтинговой компании MPG.

Так, 56.2 % процентов опрошенных развитие военного сотрудничества с Францией оценили положительно, 25.9% - скорее положительно, 4.7% - скорее негативно, 9.6% - крайне негативно, 3.5% - затруднились ответить.

На утонение, из какой страны Армения в случае необходимости может получить военную помощь - 46 % (в январе 2024 года таковых было 36.2%) опрошенных выразили убеждение, что из Франции, 21.9 % (20.3%) - из России, 15.9 % (12.5%) - из Ирана, 13.7% (22%) - из США, 23.2% (24.2%)- из Индии, 4.9% (2.2%) - из Китая. При этом 8.5% дали иной ответ, 14.5% выразили убеждение, что нет такой страны, у которой Армения могла бы получить военную помощь, еще 5% затруднились ответить.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Республики Армении в период с 26 февраля по 28 февраля этого года, объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.