Понедельник, 4 Марта 2024 14:43

АрмИнфо. В настоящее время в графике президента России Владимира Путина не запланированы переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом во время брифинга 4 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, не планируются контакты между Путиным и Пашиняном из-за последних заявлений армянской стороны о статусе страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"В настоящий момент каких-то контактов на высшем уровне не предусмотрено в графике. Вместе с тем, при необходимости, могут появиться телефонные разговоры", - сказал представитель Кремля.

На замечание журналиста, что 2 марта глава МИД России Сергей Лавров прямо указал, что Москва ждет решения Еревана по статусу членства в Организации, представитель Кремля отметил, что контакты Путина и Пашиняна возможны при необходимости, но сейчас таких планов у Москвы не имеется.

"При необходимости контакты на высшем уровне могут появиться, все-таки телефонные разговоры сейчас могут быть организованы очень быстро", - заключил Песков, передает Газета.ру.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и республика заморозила свое участие в ОДКБ. В Секретариате ОДКБ заявили, что не получали соответствующих уведомлений от Еревана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Ереван не направлял официальных уведомлений насчет заморозки членства в Организации Договора о коллективной безопасности. В МИД России же назвали беспочвенными обвинения Армении в адрес ОДКБ о невыполнении обязательств.

Кроме того, 2 марта в Анталье глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ждет окончательного ответа от Армении по ОДКБ.

По его словам, Армения ведет курс на ухудшение отношений с Россией. Министр констатировал, что заявления Еревана об ошибочности взятого курса на сближение с Москвой способны привести к полному пересмотру двусторонних отношений.