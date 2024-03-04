Понедельник, 4 Марта 2024 12:49

АрмИнфо. Новый образовательный стандарт во всех классах общеобразовательных школ Армении будет внедрен в течение последующих 4 лет. Об этом в интервью телеканалу <Шант> заявила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Араксия Сваджян.

Ссылаясь на последние данные проведенного исследования, Сваджян заметила, что из 12 лет учебы, проведенных в школах Армении, дети полноценно используют только 8 лет. В связи с этим она напомнила, что в Тавуше новый образовательный стандарт был внедрен в 2021 году, и согласно итогам независимого исследования Всемирного банка, учащиеся этого региона в образовании на 6 месяцев впереди от своих сверстников в обычных школах Армении. <Надо интенсивно работать, чтобы и в других школах обеспечить такие высокие результаты>, - сказала она. При этом, средний показатель в мире, в школах, где был внедрен новый образовательный стандарт, по ее словам, прогресс у учащихся составляет 3 месяца.

С новым образовательным стандартом, как отметила замминистра, учителя не только передают знания, но и создает среду, где ученик сам доходит до знаний, в которой полученные знания можно превратить в навык, понять какую ценность они представляют в жизни общественности и на глобальном уровне.

Нововведения предусматривают также исключение неудовлетворительных оценок. К примеру, если в течение учебного года ученик получают оценку 3 и ниже 3 баллов подряд, то для него организовывают дополнительные занятия в течение такого времени, пока его успеваемость не изменится. <То есть данный инструмент помогает сразу же справиться ребенку с проблемой, и не ждать конца года, когда эти трудности только возрастут>, - сказала она.

Помимо этого, с новым образовательным стандартом школы получат возможность разрабатывать свой учебный план самостоятельно, выбирать предметы с более углубленным изучением в соответствии с особенностями учащихся. В связи с этим она отметила, что даже если один ученик в старших классах выберет углубленное изучение того или иного предмета

- будет сформирован класс. <Многие дети были вынуждены обращаться к репетиторам для углубленного изучения той или иной дисциплины. Теперь в старшей школе, если все верно организовать, мы сможем и эту проблему решить>, - сказала замглавы МОНКС.

Сваджян рассказала, что наряду с изменениями в контексте содержания образования, методологии преподавания, профпереподготовки учителей, будет решен вопрос и с инфраструктурой школ. <Ведь если мы хотим иметь качественное образование, то и должны обеспечить качественную инфраструктуру>, - сказала она. Вместе с тем замминистра сообщила, что до 2026 года все школы Армении будут иметь лаборатории направленности STEM (science, technology, engineering, mathematics).

Отметим, что новый образовательный стандарт в Армении действует с 1 сентября 2023 года для учащихся 2, 5 и 7 классов.

Правительство Армении 4 февраля 2021 года утвердило новые государственные критерии в общеобразовательной сфере. Главной целью реформ, как сообщалось, является повышение качества образования, раскрытие творческого потенциала школьников, достижение более значимых результатов. Предусмотрено сформировать гибкую и творческую среду. При этом, загруженность школьников будет снижена, однако содержательные объемы учебных программ не изменятся. Школы получат право выбора и формирования собственных подходов на основе примерного учебного плана. Обязательными предметами в школах останутся армянский язык и литература, математика, история армянского народа и иностранный язык