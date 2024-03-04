Понедельник, 4 Марта 2024 12:11

АрмИнфо. Разблокирование региональных инфраструктур должно происходить на основе принципов равенства и взаимности. Об этом в ходе панельной дискуссии "Международная торговля, коммуникации и взаимозависимости" в рамках Анталийского дипломатического форума заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

По его словам, усилия Армении по расширению цепочек взаимозависимости, международной торговли и транзитных возможностей подразумевают, что это приведёт к увеличению контактов между людьми, углублению взаимосвязей и взаимной зависимости, повлечет за собой экономическую выгоду.

"Армения является страной, не имеющей выхода к морю, а потому мы тем лучше понимаем важность международной торговли и коммуникаций. У нас не только нет выхода к морю, но и граница открыта лишь с двумя из четырёх существующих соседей: с двумя же другими соседями наши границы закрыты уже около трёх десятилетий, однако это уже другая тема. В этом контексте, я считаю, будет достаточно отметить, что мы ведём переговоры об установлении отношений и открытии границ с этими двумя соседями", - указал Мирзоян.

В этом ключе он проинформировал, что у этой проблемы две составляющие: экономическое и политическое. По его словам, в Армении убеждены, что растущая взаимозависимость выгодна не только с экономической точки зрения, но и влечет за собой взаимозависимость, которая, в свою очередь, становится важным фактором на пути к миру.

Продолжая тему региональной взаимозависимости, министр Мирзоян добавил:

"Мы убеждены, что это может сыграть решающую роль в нашем регионе, и мы хотим продемонстрировать свою заинтересованность и готовность участвовать в региональных транзитных маршрутах, торговле и т.д. С этой целью мы разработали проект "Перекрёсток мира", из названия которого уже становится понятно, что он имеет не только экономический характер, но и может потенциально стать залогом установления мира в регионе. Мы видим четыре необходимых условия для открытия этих коммуникаций, которые базируются на справедливых суждениях и могут служить основой для реализации региональных проектов.

Таким образом, первый принцип заключается в том, что разблокируемые коммуникации должны оставаться под суверенитетом страны, через которую они проходят. Это может показаться естественным, однако, когда речь заходит о нашем регионе, детали имеют значение.

Второй принцип заключается в том, что все и должны функционировать в соответствии с национальным законодательством. Я хотел бы также отметить о возможном упрощении этих процессов: мы живём в 21-ом веке, и мы должны упрощать процессы. Следовательно, если есть политическая воля, мы всегда можем найти решения".

Подводя итоги, министр Мирзоян добавил, что разблокирование региональных инфраструктур должно происходить на основе принципов равенства и взаимности. "Например, я не могу требовать от своего иракского коллеги возможности пользоваться железной дорогой, проходящей через его страну, в то же время отказаться продемонстрировать взаимность. Таким образом, есть детали, над которыми мы могли бы работать вместе, если есть политическая воля, и Армения более чем готова к этому". - резюмировал он.