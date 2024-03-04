Понедельник, 4 Марта 2024 11:34

АрмИнфо. Отказ от пребывания в ОДКБ и понижение планки отношений с РФ будет иметь последствия для Армении. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян, комментируя заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Ереван должен принять четкое решение: остается республика в ОДКБ или выходит из нее.

"Это означает пересмотр российской политики в отношении Армении, то есть от политического, военного и экономического сотрудничества. Дело не в том, что правительство РА развернуло этот дискурс не вчера и не сегодня, а в том, что РФ пытается понять, идет ли речь об обычном шантаже или о новом курсе Армении на Европейский Союз", - отметил депутат.

Он добавил, что РФ делает это для того, чтобы в будущем ее жесткое противодействие в полной мере воспринималось в Армении и во внешнем мире, а какие последствия и в какой степени они будут иметь, зависит от хода событий. "Что будут делать в этой ситуации власти Армении? Они, как всегда, пойдут худшим путем, как и при принятии всех предыдущих важных решений", - заметил парламентарий.

Ранее на пресс-конференции в Анталье российский министр заявил, Россия ждет, чтобы Ереван уже объявил окончательное решение по своему участию в ОДКБ, и армянским властям надо определиться.