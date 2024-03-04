Понедельник, 4 Марта 2024 11:19

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 2, 3, 6, 159, 163, 187 на улице Башинджагяна, жилые дома 125, 127, 129, 131, 133, 135, 139, 141, 143 на улице Бабаджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 улица Сарми;

11:00-17:00 жилые дома 17/1-17/3 на улице Адонца, жилой дом 36/8 на улице Мамиконянца, жилой дом 14/1 на улице Рубинянца, жилые дома 2-6 на улице Сосе, жилые дома 13, 13/1, 15, 15/1, 17, 17/1, 19 на улице Е. Тадевосяна, частные дома на улице Неркин Шенгавит 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

12:00-15։00 кварталы “Ара 1”, “Ара 2”, “Нарек”, улицы Ер. Шаазиза, Тамазяна, Нарекаци, Шираза, Прошяна, Варои Дзорак в городе Аштарак;

в Араратской области:

10:00-13։00 частично улица Комитаса в городе Веди;

10:30-14:30 частично село Абовян;

в Сюникской области:

09։30-11։00 жилые дома 4, 5 на улице Ширванзаде в городе Каджаран.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 17 на улице Е. Тадевосяна, 1, 3, 5, 7, 9 на переулке ул. Е. Тадевосяна, частные дома улицы Е. Тадевосяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 16, 17 в 16-ом квартале, жилые дома 157, 159, 163, 165, 167 на улице Бабаджаняна, жилые дома 44, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 46 на пр. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах Норка 7, 9, 11, 13, 17, частный дом 180 на улице Норки Айгинер, частные дома на 1-ом переулке 13-ой улицы Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-17:00 жилые дома 1-5 на 1-ом тупике Улнеци, школа N173, жилые дома 6/1-6/6 на улице Давида Анахта, жилые дома 63-67 на улице Барбюса, жилой дом 1 на улице Киевяна, частные дома 1-51 на 13-ой улице Канакера;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично город Эчмиадзин; села Хоронк и Артимет;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Ланджазат;

10:00-13:00 частично село Аралез;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Микояна, Нарекаци в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-15:00 община Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 2, 3 общины Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); питьевая вода Еревана, садоводческая компания “Зовуни”;

11։00-16։00 частично село Зовк; кварталы “Х. Абовян”, “П. Севак” в селе Ариндж;

в Гегаркуникской области:

11։00-11:30 населенный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

09:30-11:00 жилые дома 11, 13 на улице Лернагорцнери в городе Каджаран.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.