Понедельник, 4 Марта 2024 11:13

АрмИнфо. Запад делает все, чтобы вытеснить Россию с Южного Кавказа. Об этом на своей странице в Faceebook написал политолог Грант Мелик-Шахназарян.

По его словам, способом решения этой проблемы они видят обесценивание российского военного присутствия в регионе через урегулирование армяно- азербайджанского и армяно-турецкого конфликтов. Россия, со своей стороны, продолжил политолог, борется не только за восстановление своего влияния не только в регионе, но и на всем постсоветском пространстве. "Однако в этой борьбе российские власти расставляют определенные приоритеты на фронтах геополитической конкуренции, отдавая приоритет не Южному Кавказу, а Украине", - подчеркнул Мелик-Шахназарян.

Он заметил, что следующим измерением конфронтации между Россией и Западом на Южном Кавказе являются коммуникационные возможности и инфраструктура региона. И это именно та сфера, где у Турции есть предложение как России, так и Западу. От исхода геополитической конкуренции в сфере коммуникаций зависит и армяно-азербайджанский переговорный процесс. В этом контексте, как подчеркнул политолог, армяно-азербайджанский переговорный процесс и особенно подписание мирного договора будут определяться не усилиями президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а новым балансом сил и влияний, сложившимся в результате геополитической конкуренции.

"До конца этого соперничества Армения и Азербайджан будут продолжать оставаться инструментом в руках более крупных держав. Проблема Арцаха, как и армяно-азербайджанские отношения, гораздо более всеобъемлющи и содержательны, чем узкие личные интересы Пашиняна и Алиева. Это геополитическая проблема, в рамках которой Россия, Турция, Иран, США и другие центры преследуют жизненно важные для себя цели. Региональные интересы геополитических центров известны и весьма открыто ими преследуются. Естественно, все события, которые происходят сегодня на Южном Кавказе и которые должны предопределить будущее нашего региона, обусловлены именно этими программами и эффективностью деятельности стоящих за ними держав", - считает эксперт, добавив, что лидеры Армении и Азербайджана затягивают переговорный процесс по молчаливому согласию. Один надеется, что время принесет новые возможности его стране и ему самому, другой - с простым намерением отсрочить неприятные события. "Пашинян и Алиев в этом вопросе союзники", - резюмировал политолог.