Понедельник, 4 Марта 2024 11:02

АрмИнфо. 4 и 5 марта температура воздуха в Армении постепенно повысится на 3-5 градусов. Об этом говорится в сообщении Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Согласно источнику, в ночь с 4 на 5 марта, а также 6 марта в республике ожидается погода без осадков. Днем 4 марта в отдельных регионах, а 7 марта - в большинстве регионах страны прогнозируются кратковременные дожди. Причем, в ночь с 6 на 7 марта в горных регионах ожидается выпадение снега. Ветер юго-западный с порывами до 2-4 м/с, 6 марта в отдельных регионах ожидается усиление порывов ветра до 18-23 м/с, а 7 марта - до 15-20 м/с.

В Ереване 4 и 5 марта и по ночам с 6 по 8 марта ожидается погода без осадков. Дождь ожидается по вечерам 6 и 7 марта. Температура воздуха в столице 4 марта днем составит 13-15 градусов тепла, вечером - 8-10 градусов, в ночь с 4 на 5 марта - 0-+2.