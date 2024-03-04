Понедельник, 4 Марта 2024 11:00

АрмИнфо. Азербайджанцы снесли под бульдозер здания парламента Арцаха и "Воинов-освободителей" на Площади Возрождения в Степанакерте. Кадры доказывающий этот факт разлетелись вчера поздно вечером в Telegram-каналах.

Азербайджанские вандалы также осквернили собор Сурб Аствацацин (Святой Богородицы) в оккупированном Степанакерте.