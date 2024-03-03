Воскресенье, 3 Марта 2024 14:54

АрмИнфо.Современная международная конъюнктура ставит перед нами ряд серьезных вопросов, затрагивающих не только политику, экономику и право, но и этические, юстиционные отношения и отношения чести и достоинства, сказал председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на третьем Анталийском дипломатическом форуме 1 марта.

По мнению национального лидера туркменского народа, сегодня данные определения нельзя рассматривать в отрыве, они – едины, а потому для поддержания политической безопасности, устойчивого и экономического развития необходимо максимально привлекать народы и государства планеты, независимо от исторической роли, численности населения, объема валового внутреннего продукта, военного потенциала или уровня технологического развития.

В этом отношении позиция Туркменистана тверда и ясна: подобный вопрос в столь неоднозначное время может и должен решаться посредством глобальных усилий, на основе норм международного права и Устава ООН, заявил Гурбангулы Бердымухамедов.

Он напомнил, что в сентябре 2023 года, на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, наша страна выступила с предложением о выработке Стратегии глобальной безопасности под эгидой Сообщества Наций, что «рассматривается нами как система позиций и норм о структуре межгосударственных и международных отношений в XXI столетии и механизм для ее выстраивания».

Говоря о том, какие инициативы предлагает Туркменистан, выдвигая подобную позицию, Гурбангулы Бердымухамедов отметил: «Прежде всего, под Стратегией глобальной безопасности мы усматриваем весьма отчетливую и авторитетную позицию развивающихся стран, политическая роль и влияние которых только возрастает, а это – последовательная и позитивная тенденция».

Вместе с тем в деле укрепления глобальной безопасности Туркменистан считает целесообразным усилить работу посредством региональных организаций и межгосударственных объединений, причем не только в политическом аспекте, но и в экономической и гуманитарной областях.

Он также указал на то, что основным инструментом в выполнении данных задач служит потенциал нейтралитета и превентивной дипломатии, что является атрибутивным элементом обеспечения условий для выстраивания единого диалога, нацеленного на создание с учётом интересов всех участников безопасной и устойчивой глобальной архитектуры.

В качестве подтверждения тому глава Халк Маслахаты привел деятельность Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии со штаб-квартирой в столице нейтрального Туркменистана – Ашхабаде, который создан единогласным решением членов Совета Безопасности ООН и при поддержке всех стран региона.

«Нейтралитет, его нормы и практические методы должны стать более действенны и шире, чем средства, используемые сегодня в международном сообществе, - призвал Гурбангулы Бердымухамедов. - Статус нейтралитета предусматривает неприсоединение к блокам, неприменение военной силы и неучастие в конфликтах. И чем больше стран будут следовать этим принципам, чем больше будет сторонников такого подхода, тем меньше вероятность возникновения конфликтов».

Нейтралитет способен стать позиционным плацдармом для здоровых и ответственных сил, отдельных стран или альянса государств, который позволяет урегулировать конфликтные ситуации и продемонстрировать, что возникающие разногласия, какими бы сложными и пролонгированными они ни были, можно решить мирными методами и переговорами, отметил национальный лидер туркменского народа. Он также упомянул, что Туркменистан инициировал создание Группы друзей нейтралитета на площадке ООН, и к этой идее уже присоединились десятки стран.

В своем выступлении Гурбангулы Бердымухамедов привлек внимание к повышению влияния стран с переходной экономикой и обеспечению условий их участия в полной мере в основных процессах современного мироустройства. «В контексте экономической модели будущего главное внимание следует уделить распределению богатств, средствам доставки и сферам их применения. Нельзя допускать политизацию и ущемления новых подходов без разбора», - сказал глава Халк Маслахаты.

В этом контексте он выделил два главных направления: энергетическая связуемость и транспортная взаимосвязанность.

Обозначая стратегический курс Туркменистана на этих треках, Гурбангулы Бердымухамедов отметил переход к низкоуглеродной энергетике, координацию и синхронизацию традиционных источников энергии с новыми, что продиктовано «зелёной повесткой».

«В этом плане особую роль отводим «зелёной дипломатии» и преобладанию подобной модели сотрудничества на планете, что должно базироваться на коллективной ответственности, перебороть корпоративные и групповые интересы, служить будущему», - подчеркнул глава Халк Маслахаты.

Он отметил, что Туркменистан работает над реализацией евразийских мультимодальных транспортных и транзитных проектов, проходящих через Каспийское и Чёрное моря, объединяющих Европу, Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион в единую транспортную систему с согласованными нормами и критериями, и эти усилия требуют поддержки и принятия решений на уровне ООН.

Задача и суть дипломатии – проведение переговоров, поиск точек соприкосновения, возведение прочных мостов взаимодействия. Именно на это и направлены усилия Туркменистана, сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

«Мы всегда готовы ориентировать нейтралитет и накопленный опыт миротворца на внесение своего вклада во имя интересов мира и гармоничного развития человечества», - заявил национальный лидер туркменского народа.

Полностью выступление председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на третьем Анталийском дипломатическом форуме опубликовано на сайте госинформагентства TDH